Cicipas po petih nizih premagal Zvereva za pariški finale

Stefanos Cicipas se je prebil v finale odprtega prvenstva Francije v Parizu, potem ko je na današnjem prvem polfinalnem dvoboju premagal Nemca Alexandra Zvereva s 6:3, 6:3, 4:6, 4:6 in 6:3. V nedeljskem finalu se bo pomeril z zmagovalcem drugega polfinalnega obračuna med Špancem Rafaelom Nadalom in Srbom Novakom Đokovićem.

Dvaindvajsetletni Grk je naredil nov korak v karieri in se prvič uvrstil v veliki finale enega od štirih turnirjev za grand slam. V minulih letih se je na najvišji teniški ravni tekmovanj štirikrat prebil v polfinale, dvakrat na OP Avstralije v Melbournu 2019 in 2021 ter dvakrat v Parizu.

V lanskem polfinalu najbolj slovitega turnirja na peščeni podlagi, ki je bil zaradi pandemije covida-19 s tradicionalno spomladanskega prestavljen na jesenski termin, je bil od njega boljši Đoković, na letošnjem polfinalnem obračunu pa je peti nosilec turnirja z nagradnim skladom 34,367 milijona evrov po treh urah in 37 minutah premagal šestopostavljenega Zvereva.

Cicipas je dosegel šesto posamično zmago na letošnjem turnirju v francoski prestolnici. V uvodnem krogu je premagal Francoza Jeremyja Chardyja, v drugem Španca Pedra Martineza, v tretjem Američana Johna Isnerja. V osmini finala mu ni bil kos Španec Pablo Carreno Busta, v četrtfinalu pa je izločil tudi drugopostavljenega Rusa Danila Medvedjeva.

Cicipas je na današnjem prvem polfinalnem obračunu v uvodnih dveh nizih zasenčil dve leti starejšega visokoraslega tekmeca iz Nemčije. V prvem je že v drugi igri odvzel začetni udarec Zverevu in to prednost zadržal vse do konca niza. Drugi niz je začel medlo, po zaostanku 0:3 pa se vrnil na tirnice iz prvega niza, osvojil vse nadaljnje igre in tudi drugi niz dobil s 6:3. V tretjem nizu je Zverev že v drugi igri odvzel servis Cicipasu, ki je v nadaljevanju vseskozi pritiskal na tekmeca in zapravil številne priložnosti za izenačenje, ob tem pa se je Nemec vselej znal izviti iz neprijetnega položaja, po 47 minutah dolgem tretjem nizu pa je slavil s 6:4.

Četrti niz je bil preslikava tretjega. Zverev je že v uvodni igri naredil "brejk", teniški kapital pa zanesljivo zadržal in po 39 minutah slavil s 6:4 in v nizih izenačil na 2:2. V odločilnem petem nizu je 193 cm visoki Grk odločen korak proti finalu naredil v četrti igri, ko je odvzel servis tekmecu, v nadaljevanju pa zadržal visoko raven svoje igre in tekmecu na nasprotni strani mreže v njunem osmem medsebojnem obračunu prizadejal šesti poraz.

"Že kot majhen otrok, ki je odraščal v majhnem mestecu pri Atenah, sem sanjal o igranju v velikem finalu v Parizu. Moje sanje so se danes uresničile," je s solzami sreče v očeh po polfinalni zmagi na osrednjem igrišču Philippe Chatrier, ki si ga je ogledalo 5000 gledalcev, dejal prvi grški teniški igralec, ki se je prebil v veliki finale Rolanda Garrosa.

"Dvoboj je bil zelo intenziven in psihološko naporen, imel sem vzpone in padce, a sem preživel. Ta zmaga mi ogromno pomeni, zagotovo je najpomembnejša v moji karieri," je še dodal Cicipas.

V nedeljo se bo pomeril z zmagovalcem današnjega obračuna teniških titanov med Nadalom, sicer 13-kratnim zmagovalcem slovitega pariškega turnirja, in Đokovićem, trenutno prvim igralcem na lestvici ATP, ki je doslej edino zmago na OP Francije dosegel leta 2016.