Čehinja Krejčikova slavila zmago na OP Francije

Anastazija Pavljučenkova, sicer 31. nosilka, in nepostavljena Barbora Krejčikova sta bili precej presenetljivi finalistki letošnjega OP Francije. Čehinja je izvrstno začela dvoboj, saj je bil prvi niz končan že po pol ure igre. Krejčikova je sicer izgubila uvodno igro na svoj servis za vodstvo Rusinje z 0:1, a je nato Čehinja dobila šest iger zapored, kar trikrat je odvzela servis tekmici in gladko dobila niz, ko je že izkoristila prvo zaključno žogico (6:1).

V drugem nizu pa je Rusinja povedla s 3:0 (enkrat ji je uspel "break"), nato je povedla že s 5:1 ob še enem "breaku". V sedmi igri je do "breaka" prišla Čehinja in znižala na 5:2, potem pa je Pavljučenkova zahtevala zdravniško pomoč zaradi težav z mišico na levi nogi. Takoj po odmoru je Rusinja dobila še eno igro, tudi to na servis tekmice in v 41 minutah dobila niz s 6:2 in izenačila izid na 1:1.

Tretji niz je bil najbolj izenačen, obe sta sicer v uvodnih igrah po enkrat izgubili igro na svoj servis, a je bil izid izenačen do izida 3:3, nato pa je bil ključen "break" Čehinje za vodstvo s 4:3. Z igro na svoj servis je nato povišala na 5:3, Rusinja je znižala na 5:4 (čeprav je imela Čehinja dve žogici za zmago) in odločitev (servis) o zmagi je bila povsem v rokah Krejčikove. Uspelo ji je, dobila je igro in s 6:4 je dobila še svoj drugi niz (6:1, 2:6, 6:4).