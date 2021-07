Zidanškova napredovala do 37. mesta na lestvici WTA

Na najnovejši lestvici WTA je Hercogova zadržala 88. mesto. Kaja Juvan je malenkostno zdrsnila po lestvici in s 104. nazadovala na 107. mesto, dve mesti je izgubila tudi Dalila Jakupović , trenutno je na 280. mestu.

Srb Novak Đoković še vedno vodi na lestvici ATP, prav tako pa med prvo deseterico ni prišlo do nobenih sprememb. Tako Srbu sledita Rus Danil Medvedjev in Španec Rafael Nadal. Najboljši slovenski igralec Aljaž Bedene je izgubil dve mesti in je 58.

Devet mest je izgubil Blaž Rola in je zdaj 167., Blaž Kavčič pa je zadržal 218. mesto.

Lestvica ATP:

1. (1) Novak Đoković (Srb) 12.113

2. (2) Danil Medvedjev (Rus) 10.370

3. (3) Rafael Nadal (Špa) 8270

4. (4) Stefanos Cicipas (Grč) 8030

5. (5) Alexander Zverev (Nem) 7340

6. (6) Dominic Thiem (Avt) 7340

7. (7) Andrej Rubljov (Rus) 6005

8. (8) Matteo Berrettini (Ita) 5488

9. (9) Roger Federer (Švi) 4215

10. (10) Denis Shapovalov (Kan) 3625

...

58. (56) Aljaž Bedene (Slo) 1147

167. (158) Blaž Rola (Slo) 446

218. (218) Blaž Kavčič (Slo) 318