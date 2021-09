Zidanškova in Hercogova izpadli med dvojicami

Napredovala je tudi Poljakinja Iga Swiatek , ki je s 3:6, 7:6 (3), 6:0 ugnala Francozinjo Fiono Ferro. V tretjem krogu se bo zmagovalka lanskega OP Francije in v New Yorku sedma nosilka pomerila proti Estonki Anett Kontaveit.

Uspešna je bila tudi olimpijska prvakinja iz Tokia, Švicarka Belinda Benčič , tokrat 11. nosilka, potem ko je v zelo vetrovnih razmerah premagala Italijanko Martino Trevisan s 6:3 in 6:1. "Danes je bilo kar težko igrati, razmere so bile težke, a po včerajšnjem slabem vremenu se nočem pritoževati. Hvala vsem za podporo s tribun. Vem, da danes ni bilo lahko priti sem," je dejala Švicarka.

"Običajno sem zelo mirna oseba. To je brez dvoma ena od prednosti moje igre," je po zmagi dejala Bartyjeva, ki lovi svoj tretji naslov na turnirjih velike četverice in drugega zaporednega po Wimbledonu. Bartyjeva je pred dobrim tednom zmagala na pripravljalnem turnirju v Cincinnatiju in velja za prvo favoritinjo za naslov na zadnjem letošnjem turnirju za veliki slam.

Prva igralka sveta Ashleigh Barty se je na odprtem prvenstvu ZDA v tenisu uvsrtila v tretji krog. Zmagovalka Wimbledona je danes v New Yorku po 90 minutah igre premagala 18-letno debitantko Claro Tauson iz Danske s 6:1 in 7:5. Bartyjeva je pri 5:3 v drugem nizu iz rok izpustila priložnost za zmago, tako da je mlada danska igralka prišla do izenačenja, na koncu pa so le prevladale izkušnje in znanje avstralske zvezdnice.

Četrti nosilec Alexander Zverev si je tretji krog priigral po hitrem postopku, saj je s 6:1, 6:0 in 6:3 izločil Španca Alberta Ramos-Vinolasa. Nemec je dvoboj začel z odvzemom servisa in po zgolj uri in 14 minutah "odpihnil" tekmeca ter dvoboj končal s tremi asi zaporedoma. Skupno je na dvoboju proti 48. igralcu z lestvice ATP sprožil deset neubranljivih začetnih udarcev ter 26 "winnerjev".

"Super je, da mi je uspelo napredovati v treh nizih in da sem ga končal v manj kot uri in pol. Dobro se zavedam, da bom energijo še kako potreboval na naslednjih tekmah," je Zverev dejal takoj po tekmi. Nemec velja za enega glavnih adutov za zmago na igriščih Flushing Meadowsa, s čimer bi lahko številki 1 Novaku Đokoviću preprečil osvojiti koledarski grand slam in obenem rekordni 21. naslov na turnirjih velike četverice.

Lani je igral v finalu in ima ta čas niz 13 zaporednih zmag; med njimi je v polfinalu olimpijskega turnirja v Tokiu izločil tudi Đokovića, nato pa osvojil še masters v Cincinnatiju.

Hercogova in Zidanškova izgubili med ženskimi dvojicami

Slovenska teniška igralka Polona Hercog je skupaj z Latvijko Anastasijo Sevastovo izpadla v konkurenci ženskih dvojic na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. V prvem krogu sta bili od slovensko-latvijske dvojice s 6:1, 5:7, 7:5 boljši Romunki Monica Niculescu in Elena Gabriela Ruse. Dvoboj je trajal dve uri in 32 minut. Obračun bi se sicer moral končati že dan prej, a so ga organizatorji zaradi močnega deževja, ki je zajelo New York, prestavili na danes.

Hercogova in Sevastova sta gladko izgubili prvi niz, v drugem pa sta se vrnili po zaostanku s 3:5 in izenačili na 1:1 v nizih. V tretjem sta povedli s 3:0, a sta Romunki zaigrali bolje, se vrnili ter dobili maratonski dvoboj prvega kroga.

Tudi Tamara Zidanšek je skupaj s Švicarko Viktorijo Golubić izpadla v prvem krogu. Od slovensko-švicarske naveze sta bili s 6:1, 6:2 boljši Brazilka Luisa Stefani in Kanadčanka Gabriela Dabrowski. Zidanškova in Golubićeva sta bili natanko po uri igre brez možnosti proti petima nosilkama, ki sta v prvem nizu hitro povedli z dvema breakoma prednosti. Nato sta na krilih dobrega začetka mirno krmarili do zmage tudi v drugem nizu, v katerem sta tekmicama odvzeli servis v tretji in sedmi igri. V konkurenci dvojic od Slovenk v New Yorku ostaja le še Andreja Klepač, ki se je s Hrvatico Darijo Jurak prebila v drugi krog.