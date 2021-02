Blaž Rola namučil Andyja Murrayja

Ptujčan se je ves dvoboj dobro upiral nekdanji številki ena moškega tenisa. V prvem nizu je Škot do odločilnega "breaka" prišel v deveti igri. V drugem je že serviral za zmago, a se je Rola vrnil in imel celo štiri priložnosti za osvojitev niza v podaljšani igri. V podaljšani igri je Blaž Rola recimo že vodil s 5:1 in 6:4, a je ostal praznih rok. Ni mu uspelo izkoristiti niti ene, Andy Murray je na koncu zmagal z 11:9 in dobil dvoboj z 2:0 v nizih.

Dvoboj je trajal dve uri in 22 minut, Murray (125. na lestvici ATP) pa je dobil tretji obračun na tem turnirju in drugega medsebojnega proti 30-letnemu Slovencu. Pred tem sta se pomerila v Wimbledonu leta 2014, ko je Murray slavil s 6:1, 6:1, 6:0. Triintridesetletnik iz Dunblana v Italiji v teh dneh nastopa, potem ko zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus ni smel odpotovati v Melbourne na OP Avstralije. Škot bo naslednji teden nastopal še na enem turnirju v Bielli.

Za Rolo, sicer šestega nosilca, je bil to dober preizkus pripravljenosti pred nadaljevanjem sezone, v kateri bo skušal storiti napredek v igri in uvrstitvi na lestvici ATP. Tam trenutno zaseda 159. mesto. Na turnirju v Bielli je nastopil tudi Blaž Kavčič, ki se je poslovil v prvem krogu. Ugnal ga je Italijan Matteo Viola.