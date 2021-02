Đokovićeva poškodba povzroča skrbi, napredovala Rubljov in Medvedjev

Đoković bo namesto treninga danes opravil terapijo z ultrazvokom in se pogovoril z zdravniki. "Šele potem bom vedel, kaj dejansko poškodba pomeni in ali imam sploh kakšno možnost, da bi bil nared po 48 urah," je dejal. Direktor turnirja Craig Tiley je sicer izrazil prepričanje, da bo Đoković igral naprej. "Še ga bomo videli. Je zelo žilav, je borec," je za lokalno televizijsko mrežo Channel 9 ocenil Tiley.

Organizatorji, ki so v soboto zaradi novih ukrepov v zvezni državi Viktorija morali prepovedati navzočnost gledalcev na tribunah, se tako ubadajo še z eno skrbjo na letošnji prav posebni izvedbi turnirja. Predčasni konec za Novaka Đokovića bi ob odsotnosti Švicarja Rogerja Federerja pomenil, da bi v Melbournu od treh največjih igralcev zadnjega desetletja sodeloval le še Španec Rafael Nadal .

Osemkratni zmagovalec turnirja v Melbournu ni mogel skrivati bolečine med petkovim dvobojem z Američanom Taylorjem Fritzem , ki ga je dobil šele v petem nizu. Triintridesetletni Srb je po dvoboju sporočil, da si je v tretjem nizu poškodoval mišico trebušne stene in da ni prepričan, ali bo lahko odigral naslednji dvoboj.

V osmini finala se bo Rus pomeril z Američanom Mackenziejem McDonaldom, ki je z zmago nad Lloydom Harrisom s 7:6 (7), 6:1 in 6:4 izenačil svoj najboljši dosežek na turnirjih za veliki slam. Med 16 najboljših se je v soboto uvrstil tudi Grk Stefanos Cicipas , peti nosilec turnirja, ki je brez večjih težav premagal Šveda Mikaela Ymerja s 6:4, 6:1 in 6:1.

Đokovićeva odsotnost bi na stežaj odprla vrata številnim igralcem za prvo zmago na tem turnirju. Med njimi Danilu Medvedjevu , ki se je v osmino finala prebil po nepričakovano težkem dvoboju s Srbom Filipom Krajinovićem . Rus je po vodstvu z 2:0 v nizih do zmage prišel šele v petem nizu, na koncu je slavil s 6:3, 6:3, 4:6, 3:6 in 6:0. Pri tem pa je pokazal veliko mero živčnosti, predvsem se je večkrat jezil na svojega trenerja. Ta je nato zapustil tribune, Medvedjev pa je v petem nizu le strl odpor Krajinovića. "Pred odhodom mi je trener dejal, da je prepričan o moji zmagi, ob tem pa mi je želel dati prostor, da bi se vendarle pomiril," je nenavadno dogajanje pojasnil Medvedjev.

V ženskem delu turnirja je v soboto v osmino finala napredovala Elina Svitolina, ki je po zaostanku 3:4 v prvem nizu proti Kazahstanki Juliji Putincevi nato nanizala zmage v naslednjih devetih igrah in slavila s 6:4 in 6:0. "Igrali sva že v zelo mladih letih, tako da jo poznam od otroštva in sem pričakovala veliko borbo," je po dvoboju dejala Svitolina.

Medtem pa je iz turnirja izpadla tudi nekdanja prva igralka sveta Čehinja Karolina Pliškova, ki je v drugem nizu po vodstvu s 5:0 proti rojakinji Karolini Muchovi doživela polom in izgubila naslednjih sedem iger ter dvoboj s 5:7 in 5:7.