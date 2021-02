Osaka ekspresno do naslova zmagovalke na OP Avstralije

Japonka Naomi Osaka je bila pred finalom v vlogi favoritinje, saj je imela vlogo tretje nosilke na OP Avstralije, Američanka Jennifer Brady pa je bila v Melborunu 22. nosilka. Tudi kar zadeva osvojene turnirje za grand slam je bila Japonka v prednosti, pred OP Avstralije je osvojila tri, OP ZDA v letih 2018 in 2020, ter OP Avstralije leta 2019. Osaka je do finala izgubila le en niz, v osmini finala je bila z 2:1 v nizih boljša od Španke Garbine Muguruza, v polfinalu pa je premagala tudi Američanko Sereno Williams. Bradyjeva je na poti do finala izgubila dva niza, po enega v polfinalu proti Čehinji Karolini Muchovi in v četrtfinalu proti rojakinji Jessici Pegula.

V prvem nizu je Osaka povedla s 3:1, a je Bradyjeva izenačila na 3:3. Ključna je bila deseta igra, Japonka je vodila s 5:4, nato je na servis Bradyjeve izkoristila že prvo žogico za niz in ga dobila s 6:4 po 41 minutah igre. V drugem nizu je znova hitro povedla z 2:0, ko je enkrat odvzela servis tekmici in to še enkrat ponovila za visoko prednost 4:0. Tekmica se ni predala in je hitro vrnila z enim "breakom" in je znižala izid na 4:2. Osaka je dobila igro na svoj servis za vodstvo s 5:2 in je potrebovala le še eno igro, da dokonča nalogo. Bradyjeva je še znižala na 5:3, z igro na svoj servis (brez izgubljene točke) pa je Osaka izkoristila že prvo zaključno žogico in odločila finalni dvoboj, ki je trajal le uro in 17 minut.

V finalu moškega dela turnirja za grand slam se bosta za naslov najboljšega pomerila Srb Novak Đoković in Rus Danil Medvedev.