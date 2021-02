Đoković že devetič v karieri vladar OP Avstralije

Zadnje dejanje letošnjega teniškega odprtega prvenstva Avstralije je bil najbolj težko pričakovan finale v moški konkurenci. V Melbournu sta se za naslov pomerila prvi igralec sveta Srb Novak Đoković in ruski tekmec Danil Medvedjev. Srbski igralec je upravičil vlogo favorita, ubranil naslov z gladko zmago v treh nizih (3:0) in vpisal že deveto zmago na OP Avstralije.

Tako kot v ženski konkurenci, so tudi moški boj za lovoriko lahko spremljali gledalci. Ne sicer v polnem številu, na tribunah stadiona Rod Laver je priložnost za spremljanje dogajanja v živo dobilo približno 7500 privržencev tenisa. Novak Đokovićjena OP Avstralije "lovil" (in ga tudi ulovil) že deveti naslov, oziroma 18. na turnirjih za grand slam v skupnem seštevku in je bil v vlogi favorita. Srbski igralec je kot omenjeno osemkrat igral v finalih na OP Avstralije in vsakokrat zmagal. Za Danila Medvedjeva, četrtega igralca na lestvici ATP, je to drugi nastop v finalu turnirjev za grand slam, leta 2019 je na OP ZDA v finalu izgubil proti Špancu Rafaelu Nadalu. Je pa Rus v vrhunski formi, saj je neporažen na zadnjih 20 dvobojih, serija sega še v lansko leto, od tega je dobrih pet mesecev, od mastersa v Parizu. V letu 2021 je zbral 10 zmag brez poraza, V medsebojnih dvobojih je bilo do tega dvoboja precej izenačeno, malce uspešnejši je 33-letni Srb, ki je zmagal štirikrat, Rus pa je dobil tri dvoboje. A finale je bila enosmerna "cesta", Đoković je igral praktično brez napake, upravičil vlogo favorita in gladko dobil dvoboj. Medvedjev je bil tokrat nedorasel tekmec in ni prišel do svoje igre, delal je preveč napak in se jezil nase, Srb pa je izkoriščal njegove napake in slavil s 3:0 v nizih.

icon-link Statistika dvoboja Đoković - Medvedjev v finalu OP Avstralije FOTO: Sofascore.com

V prvem nizu je Đoković prvi prišel do "breaka" in povedel s 3:0, a se je Medvedjev nato hitro ogrel in izid izenačil na 3:3, ko je tudi dobil igro na tekmečev servis, a je to bilo le enkrat v tem uvodnem nizu. Odločitev je padla, ko je Srb znova odvzel servis Rusu v ključnem delu niza, ob svojem vodstvu s 6:5 je dobil tudi naslednjo igro in po 42 minutah igre odločil niz s 7:5, ko je izkoristil tretjo zaključno žogo. Đoković je, glede na glasne odzive s tribun, imel tudi precejšnjo podporo navijačev, saj je večina navijala za srbskega igralca.

Tudi v drugem nizu je številka 1 svetovnega tenisa potrdil, da ga bo težko ugnati. Po izenačenem začetku (1:1), zanimivo je, da sta oba igralca izgubila uvodni igri na svoj servis, je ruski igralec znova zašel v težave, saj je Đoković povedel s 4:1 ob še eni izgubljeni igri Rusa. Đoković je imel odprto pot do zmage v drugem nizu, kar je tudi brez večjih težav uresničil. Medvedjevu igra ni stekla, kazal je tudi znake živčnosti, Đoković pa je ob koncu še enkrat dosegel "break" in dobil niz s 6:2 in povedel že z 2:0 v nizih, ta niz je trajal le 36 minut. Rus se je dobro zavedal, da nima več prav veliko zasilnih izhodov, a ni imel pravega odgovora na tekmčevo igro. Đoković je igral izvrstno in posledica je bil razplet tretjega niza. Spet je šlo po podobnem scenariju kot v prvih dveh nizih, Srb je povedel s 3:0 ob enem odvzemu servisa tekmecu in ob izidu 5:2 in servisu Medvedjeva imel možnost, da zaključi dvoboj. To mu je uspelo ekspresno, izkoristil je že prvo zaključno žogo in slavil s 6:2 in 3:0 v nizih. Dvoboj je trajla le slabi dve uri.

