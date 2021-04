Carreno-Busta slavil v Marbelli, Sonego osvojil Cagliari

Španec Pablo Carreno-Bustaje premagal rojaka Jaumeja Munarja s 6:1, 2:6 in 6:4. Zanj je to peti naslov ATP po kitajskem Chengduju (2019), portugalskem Estorilu (2017) ter Moskvi in Winston-Salemu, ki jih je osvojil v 2016.

Poleg Carreno-Busta, petnajstega igralca na svetu, so kot prvi nosilci letos slavili Diego Schwartzman v Buenos Airesu, Daniel Medvedjev v Marseillu in Christian Garin v Santiagu de Chile.

Jaume Munar (95. na lestvici ATP) je prvič v karieri igral finale na ATP Touru, hkrati pa je drugič v sedmih dneh izgubil finale v Marbelli, kjer dvoboji potekajo ob prisotnosti gledalcev. Prejšnji teden ga je v finalu challengerja premagal Italijan Gianluca Mager.