Prvo seniorsko ekipno prvenstvo v tenisu na vseh ravneh rekordno

Od petka do nedelje je na igriščih Tenis kluba Zsport potekalo seniorsko ekipno državno prvenstvo. Tekmovalci in tekmovalke so se za naslov pomerili v kar devetih različnih kategorijah. V kategorijah do 35. leta so pri moških do naslova prišli ekipa Trio adio, pri ženskah pa Neustrašne. Turnir je bil tudi kvalifikacijski, saj je štel za uvrstitev na ekipno seniorsko svetovno prvenstvo, ki bo za starostne kategorije od 35 do 65 leta potekalo septembra v Umagu, in za starostne kategorije od 65 leta naprej oktobra na Mallorci.

icon-expand Luka Zalaznik (desno) je skupaj z organizatorsko ekipo uspel pod streho spraviti največji seniorski teniški dogodek v Sloveniji. FOTO: Matic Klanšek Velej TZS

Na igriščih Tenis kluba Zsport, katerega predsednik je Luka Zalaznik, so že v soboto dobili zmagovalne ekipe v kategorijah ženske do 35 let, ženske nad 50 let in moški do 35 let, v nedeljo pa so bili podeljeni še pokali in denarne nagrade za najboljše preostalih šestih kategorijah.

Tenis Slovenija (TS), Seniors teniška organizacija in Teniški klub Zsport so prvič v Sloveniji organizirali ekipno Seniors državno prvenstvo. Nastopilo je več kot 40 ekip oziroma 150 igralcev in igralk, ki so odigrali več kot 150 dvobojev. Tekmovalci in tekmovalke so se za naslov pomerili v kar devetih različnih kategorijah.

Eden najbolj napetih finalnih dvobojev se je odvijal v kategoriji moških nad 35 let, kjer staKlemen Kadivnik in Niki Popovič po zmagi v dvojicah nad navezoStošič M./Pušnik E. zagotovila naslov Ekipi 3. Napeto je bilo tudi v finalnem obračunu moških nad 35 let, ki se je sicer končal z rezultatom 2:0 v korist ekipe Trio adio, a v obeh dvobojih je šlo zelo na tesno. Najprej je Filip Bator z rezultatom 10:7 v tretjem nizu strl odporDejana Robnika, v drugem obračunu pa je t. i. match tie-break z 10:8 proti Davidu Bodiroži dobil Miha Ogrič.Luka Zalaznik že več let uspešno organizira rekreativne in veteranske turnirje. Njegov načrt med drugim predvideva povečanje članstva v Seniors organizaciji, ocena je, da je v Sloveniji okoli 30 tisoč rekreativnih igralcev tenisa. "Zadnja leta sem zelo dejaven na tem področju. V našem klubu organiziramo rekreativno ligo, ob tem pa smo organizirali veliko rekreativno-veteranskih turnirjev tudi nekaj državnih prvenstev," je že pred časom dejal Zalaznik, ki je predsednik teniškega kluba Zsport, pred kratkim pa je postal tudi predsednik Seniors teniške organizacije v Sloveniji. "Treba je poudariti, da je ta zvrst tenisa pri nas na zelo visokem nivoju. V Sloveniji je kar nekaj mednarodnih turnirjev in tu bi klubom, ki jih organizirajo, izrekel zahvalo. Vedno pa mora biti prisotna želja po razvoju. Zato si ne želimo spreminjati ampak nadgraditi dosedanje aktivnosti. Ob tem pa dati tem igralcem in igralkam večjo pozornost, saj si to tudi zaslužijo," lep čas ponavlja Zalaznik, ki se lahko pohvali zrekordnim število prejetih prijav, saj se je na veteransko državno prvenstvo prijavilo okoli 50 ekip, oziroma skoraj 200 igralk in igralcev. Dodajmo, da so s strani Tenis Slovenije (TS) prvenstvu nudili možnost brezplačnega testiranja s hitrimi antigenskimi testi (HAGT), celoten tridnevni teniški dogodek pa je potekal pod strogimi ukrepi, ki jih veleva protokol trenutne epidemiološke slike v Sloveniji.

icon-expand Čestitke ob odlični organizaciji večdnevnega turnirja so deževale z vseh strani. FOTO: Matic Klanšek Velej TZS

Poskrbljeno za varnost, upoštevani vsi protokoli in priporočila NIJZ Tekmovanje bi moralo biti organizirano že aprila, a je bilo zaradi omejitev zaradi pandemije covida-19 prestavljeno na nov datum.

ITF Seniors organizacije obvešča, da se je zaradi epidemioloških razmer izvedba Ekipnega svetovnega prvenstva, ki je bil načrtovan junija v Umagu, prestavila na nov termin, in sicer od konca avgusta do 11. septembra 2021.

Kljub temu, da so se omejitve nekoliko sprostile pa je bilo na tekmovanju poskrbljeno za varnost udeležencev, upoštevani so bili vsi protokoli in priporočila NIJZ. Vsi udeleženci so imeli možnost brezplačnega testiranja, med njimi pa ni bilo niti enega pozitivnega primera. "V čast in veselje mi je, da smo lahko organizirali prvo ekipno Seniors državno prvenstvo. Tekmovanje je odločalo tudi o potnikih za svetovno prvenstvo, ki bo po novem datumu potekalo septembra v Umagu, za starostne kategorije nad 65 let pa na Mallorci. Videli smo res nekaj izjemnih in izenačenih dvobojev. Seniors organizacija je v teh težkih razmerah opravila veliko dela. To je bil prvi družabno-športni dogodek po dolgem času. Res sem zadovoljen z opravljenim delom. Zato bi se rad zahvalil vsem sponzorjem in partnerjem, ki so prispevali privlačne nagrade. Velika zasluga gre tudi sodelavcem v TK Zsport, ki so bili tudi od jutra do večera. Seveda pa bi rad omenil tudi podporo Tenis Slovenije. Veliko ljudi je sodelovalo pri organizaciji, a bi pri zahvali vseeno izpostavil še dve osebi. Anja Regent je opravila veliko delo pri pripravi žreba in razporedov, kar je bila izjemno zahtevna naloga. Za nemoten potek tekmovanja pa je poskrbela Lara Jerše," je bil zadovoljen po napornem koncu tedna predsednik TK Zsport in predsednik Seniors organizacije Zalaznik. Slednji je na tekmovanju dobil čestitke od praktično vsakega udeleženca, saj je prav on najbolj zaslužen za popolno organizacijo tekmovanja. "Navdušena sem nad dogodkom. To je bil zame prvi takšen turnir in res sem oziroma smo uživale. Veseli me, da je bilo prijavljenih tudi veliko žensk, saj kot sem slišala v preteklosti temu ni bilo tako. Še enkrat zahvala organizatorjem za nepozaben teniško konec tedna," ni skrivala navdušenjaJanja, ena od udeleženk tekmovanja. Izidi:

Kategorija do 35 Ž

Finale: Neustrašne - Ekipa 4 2:1. Neustrašne: Kristina Vanceta, Sabina Komar, Danaja Pečnik, Nina Maver. Kategorija do 35 M

Finale: Trio adio - GRTL Triglav 1 2:0. Trio adio: Filip Bator, Simon Gradišar, Miha Ogrič. Kategorija 35+, 40+, 45+ Ž

Finale: TK Vrhnika 1 - Diamond team 0:3. Diamond team: Alenka Hiti, Karmen Kristan, Ženja Trnovskaya, Katarina Pišljar. Kategorija 35+, 40+ M

Finale: Team Stole Nole - Ekipa 3 1:2, Ekipa 3: Klemen Kadivnik, Marko Škrjanc, Niki Popovič. Kategorija 45+ M

1. mesto: Bukseljn, i2. mesto: Marko Bios Panonija, 3. mesto: Ekipa 3. Bukseljni: Boštjan Kreutz, Tone Komar, Marko Lopatič. Kategorija 50+, 55+, 60+, 65+ Ž

Finale: Lob - Ekipa 60+ 1:2. Ekipa 60+: Dalija Zupan, Ksenja Jeras, Milena Zakeršnik. Kategorija 50+ M

Finale: ŠTK Velenje - Primorska 2:0Š. TK Velenje: Sebastian Leber, Samo Zakršnik, Matjaž Končan. Kategorija 55+ M

Finale: Korošci - SC Kuna 1:2. SC Kuna: Miloš Kunaver, Tadej Zule, Simon Kruljec. Kategorija 60+, 65+, 70+, 75+ M

Finale: Gobarji - Ekipa 70+ 3:0Gobarji: Andrej Pergar, Matjaž Frece, Marjan Žižek, Nurija Pašič.