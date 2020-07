Tenisač Tiafoe pozitiven na novi koronavirus

Ameriški teniški igralec Frances Tiafoe je razkril, da je bil na testiranju pozitiven na novi koronavirus in da je že šel v karanteno. "Na žalost je bil test pozitiven in se moram odpovedati nastopom v Atlanti ta konec tedna," je dejal 81. igralec sveta. Dodal je, da je zadnja dva meseca treniral na Floridi in je bil še pred tednom test negativen.

icon-expand Sam Querrey FOTO: AP Frances Tiafoe je sicer v petek v Atlanti premagal Sama Querreyja na ekshibicijskem turnirju, ki poteka do nedelje, na njem pa so lahko prisotni tudi gledalci. Prejšnji mesec so bili na nizu turnirjev Adria Tour, ki ga je organiziral prvi igralec sveta, Srb Novak Đoković, pozitivni štirje igralci, vključno z Đokovićem. Uradni turnirji so sicer prekinjeni od marca in naj bi se nadaljevali sredi avgusta.