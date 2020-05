Izvršni direktor premier league optimističen o nadaljevanju sezone

Klubi so ta teden začeli postopno vračanje nogometa s prvo fazo sproščanja ukrepov. Najprej so začeli treninge v majhnih skupinah na igriščih z upoštevanjem varne razdalje in ostalih najstrožjih zdravstvenih navodil. V ligi upajo, da bodo 12. ali 19. junija lahko nadaljevali sezono, v katerih angleške prvoligaške kluba čaka še skupno 92 tekem. Igralci in trenerji premier lige so bili testirani na novi koronavirus. Šest oseb je bil pozitivnih, med njimi tudi Watfordov branilecAdrian Mariappa. "Naredili smo prvi korak. Super je, da so vsi, tudi navijači, videli svoje igralce na igrišču," je Masters povedal za BBC Sport. Masters je dejal, da je v tem trenutku "prepričan, kolikor je to mogoče", da se bodo tekme začele junija.

Na vprašanje, ali ima premier liga natančen datum vračanja, je Masters dejal, da mora biti organizacija "prilagodljiva".