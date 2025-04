Igralka z redko genetsko boleznijo tekmo zapustila na invalidskem vozičku

Njena vztrajnost in predanost sta jo pripeljali do treh nastopov na turnirjih za grand slam, kjer je s svojim nepopustljivim pristopom navdušila številne navijače. Jones je postala simbol upanja in navdiha, saj je pokazala, da je mogoče premagati tudi najtežje ovire. Večkrat je dejala, da sta njena idola njena starša, ki kljub njenim težavam nista popuščala in sta ji odprla pot do sveta tenisa.

Francesca Jones se je rodila z ektodermalno displazijo, sindromom, zaradi katerega ima le osem prstov na rokah in sedem prstov na nogah. Kljub temu je uspela premagati številne ovire in se uveljaviti v svetu tenisa, saj trenutno na WTA lestvici zaseda 129. mesto. Njena zgodba je polna izzivov, saj je morala prilagoditi svoje treninge in opremo, da bi lahko tekmovala na najvišji ravni.

"Včasih se nekateri igralci hitro zdolgočasijo in se začnejo spraševati zakaj so tu. Francesca nikoli ni bila ena od njih. Vedno je bila prepričana, a bo profesionalna teniška igralka. Ona je fanatična ljubiteljica tenisa," jo je pohvalil Emilio Sanchez, ustanovitelj akademije v kateri je v mladosti trenirala in v kateri so v mladosti trenirali tudi Andy Murray in Svetlana Kuznetsova.

"Številne ovire na moji poti v otroštvu so očitne. Težave sem imela z ravnotežjem, saj sem imela težave s postavitvijo nog in seveda s prijemom loparja. Ko sem bila otrok so so morali narediti številne prilagoditve pri mojih loparjih, kar proizvajalci počnejo še vedno," je izzive na svoji poti opisala Jones. "Še vedno moram redno na terapije. Moram skrbeti za svoje kolke zaradi neenakomerne teže na nogah. Pomembno je, da dobro skrbim za ostale dele svojega telesa," je svojo sedanjost nedavno opisala Angležinja.