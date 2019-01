Teniška reprezentanca v boj za obstanek močno oslabljena

Čeprav je kapetanAndrej Kraševec še sredi decembra govoril o visokih ciljih, celo kvalifikacijah za svetovno skupino pokala Fed, pa je januarska realnost precej drugačna. Polona Hercog je že pred časom napovedala, da jo igranje za slovensko reprezentanco ne zanima. Hitro se ji je pridružila 21-letna Tamara Zidanšek, po odprtem prvenstvu Avstralije pa je postalo jasno, da je Slovenija ostala še brez specialistke za igro dvojic Andreje Klepač, ki ima poškodovan komolec. Za slovensko žensko reprezentanco ni nič neobičajnega, da ne nastopa v najmočnejši postavi. Več kot petnajst let je že od časov, ko je sta kapetanaMima Jaušovec in Boris Breskvar uspela na kup zbrati vso slovensko elito - Katarino Srebotnik, Majo Matevžič,Tino Pisnik in Tino Križan. Slovenijo bodo tako letos zastopale Dalila Jakupović, Kaja Juvan, Nina PotočnikinNika Radišič. Večino bremena bosta nosili prvi dve, ki sta hkrati tudi v mislih kapetana Andreja Kraševca za igro dvojic. Jakupovićeva zaseda 82. med posameznicami in 51. v dvojicah, Juvanova pa je 171. "Želim si, da v karieri kapetana vsaj enkrat zaigramo v popolni postavi. Res ne vem, kaj je treba narediti, da bi vse najboljše slovenske igralke nastopile skupaj. Letos je bil termin in kraj za Fed cup znan že sredi oktobra, ko igralke počasi začnejo razmišljati o novi sezoni, se pravi, da so imele vse dovolj časa, da bi to tekmovanje uvrstile v svoj koledar. Hkrati je letos Mednarodna teniška zveza zvišala denarne nagrade za nastope. Nenazadnje gre za en teden v letu, ni tako kot na primer v košarki, ko se fantje zberejo za dva meseca, pustijo na strani družine in kariero ter vse misli usmerijo v državno reprezentanco," je dejal kapetan Kraševec.