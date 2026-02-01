Teniška 'Šeškomanija': bedel z Dončićem, vzornik Nadal

Žiga Šeško je z zmago na OP Avstralije postal prvi tenisač in po Mimi Jaušovec ter Katarini Srebotnik tretji Slovenec z zmago na enem izmed mladinskih turnirjev velike četverice. Dosežek je še toliko večji, saj do velikega finala ni oddal niti niza, v zaključnem dvoboju pa se je proti Američanu Keatonu Hanceu zmagovito vrnil, potem ko je prvi niz izgubil. A uspeh ni prišel čez noč. Da je igralec za odmevne rezultate, je nakazal že lani, ko je na turnirju v Wimbledonu prišel vse do četrtfinala.
"Zmagati na turnirju za grand slam, je nekaj, o čemer sanja vsak otrok. Da ti to uspe ... Tega se trenutno niti ne zavedam, a vem, da bo to jutri, ali enkrat pozneje, nekaj zares, zares posebnega," je po zmagi v Melbournu povedal Šeško, ki se niti ni zavedal, da je prvi slovenski tenisač, ki mu je uspelo slaviti v mladinski konkurenci enega izmed turnirjev velike četverice: "Poskušam vedeti kolikor malo se da. Zadnjih nekaj dni sploh nisem uporabljal mobilnega telefona. Zdaj bom odgovoril na vsa sporočila. Hvala vsem za podporo."
20 minut vožnje do Benjamina Šeška
Mlad slovenski teniški up si priimek deli z nogometnim zvezdnikom, članom slovitega Manchester Uniteda, Benjaminom Šeškom. "On je doma iz kraja, ki je 20 minut vožnje oddaljen od mene. Mi je pa oče razlagal, kako je šel zadeve raziskovat, preverjat in naj bi dejansko bili v nekem daljnem sorodstvu," je v intervjuju za Sportklub lani poleti povedal novopečeni zmagovalec turnirja v deželi "tam spodaj". Žiga sicer prihaja iz Hrastnika, Benjamin iz Radeč.
Stiskal pesti za Dončića, vzornik Nadal
Ob tenisu sicer Žiga Šeško podrobno spremlja tudi druge športe. Predvsem košarko. Priznal je, da je v času, ko je še nosil dres Dallasa, zelo podrobno spremljal tekme Luke Dončića. Zdaj, verjetno tudi zaradi napornega ritma treningov in tekem, ne uspe več tako podrobno slediti vsem predstavam našega košarkarskega virtuoza.
Žiga sicer športnega vzornika ni našel v Sloveniji. To je namreč sloviti Španec Rafael Nadal. A za razliko od legendarnega Majorčana, Šešku bolj kot igranje na peščenih igriščih, ustreza trda podlaga.
Trenira v Italiji, za kariero skrbi sloviti agent
Športno pot je sicer začel v enem izmed manjših, lokalnih teniških klubov. Tja ga je peljal oče, ki je sicer nekdanji igralec namiznega tenisa.
Za Šeškov preboj gre veliko zaslug pripisati tudi dobremu delu v akademiji Riccarda Piattija, kjer mladi slovenski dragulj pili svoje teniške veščine. Akademija se nahaja v mestu Bordighera, tik ob meji s Francijo. Tam ima Šeško odlične pogoje za trening, tudi lastnega trenerja za telesno pripravljenost, ob tem pa tudi veliko število nadobudnih igralcev, s katerimi trenira. V času, ko so telesne značilnosti tudi v tenisu še kako pomembne, je treba dodati, da Šeško pri svojih 17 letih v višino meri kar 192 centimetrov, kar bi lahko bila njegova prednost v primerjavi s tekmeci v nadaljevanju kariere. Trenutna številka dve svetovnega tenisa, Jannik Sinner, recimo v višino meri 191 centimetrov ...
Nad kariero talentiranega Šeška sicer bdi priznan teniški agent Ugo Colombini. Ta je imel v preteklosti pod svojim okriljem tudi teniške ase, kot sta Andy Murray in Juan Martin del Potro.
Pred zmago na OP Avstralije je Šeško med mladinci zasedal 11. mesto na lestvici mednarodne teniške zveze, na lestvici ATP pa se je že prebil med 1000 najboljših. Za letošnje leto je imel načrt nastopati predvsem med člansko konkurenco, a z veliko zmago v Melbournu bi se načrti utegnili spremeniti. "Po zmagi na turnirju za grand slam več ne vem. Morda bomo morali narediti nov načrt," je z nasmehom povedal Šeško.
