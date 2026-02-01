Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Teniška 'Šeškomanija': bedel z Dončićem, vzornik Nadal

Melbourne, 01. 02. 2026 11.24 pred 5 minutami 3 min branja 1

Avtor:
T.V.
Žiga Šeško je zmagovalec mladinskega turnirja odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu

Kdo je mladenič, ki je na mladinskem OP Avstralije pometel s konkurenco in spisal eno najlepših zgodb v zgodovini slovenskega tenisa? Žiga Šeško, 17-letni mladenič iz Hrastnika, teniške veščine pili v Italiji, njegov vzornik je Rafael Nadal, pozorno pa spremlja tudi predstave Luke Dončića.

Žiga Šeško je z zmago na mladinskem OP Avstralije prišel do največjega uspeha v karieri doslej.
Žiga Šeško je z zmago na mladinskem OP Avstralije prišel do največjega uspeha v karieri doslej.
FOTO: AP

Žiga Šeško je z zmago na OP Avstralije postal prvi tenisač in po Mimi Jaušovec ter Katarini Srebotnik tretji Slovenec z zmago na enem izmed mladinskih turnirjev velike četverice. Dosežek je še toliko večji, saj do velikega finala ni oddal niti niza, v zaključnem dvoboju pa se je proti Američanu Keatonu Hanceu zmagovito vrnil, potem ko je prvi niz izgubil. A uspeh ni prišel čez noč. Da je igralec za odmevne rezultate, je nakazal že lani, ko je na turnirju v Wimbledonu prišel vse do četrtfinala.

"Zmagati na turnirju za grand slam, je nekaj, o čemer sanja vsak otrok. Da ti to uspe ... Tega se trenutno niti ne zavedam, a vem, da bo to jutri, ali enkrat pozneje, nekaj zares, zares posebnega," je po zmagi v Melbournu povedal Šeško, ki se niti ni zavedal, da je prvi slovenski tenisač, ki mu je uspelo slaviti v mladinski konkurenci enega izmed turnirjev velike četverice: "Poskušam vedeti kolikor malo se da. Zadnjih nekaj dni sploh nisem uporabljal mobilnega telefona. Zdaj bom odgovoril na vsa sporočila. Hvala vsem za podporo."

20 minut vožnje do Benjamina Šeška

Mlad slovenski teniški up si priimek deli z nogometnim zvezdnikom, članom slovitega Manchester Uniteda, Benjaminom Šeškom. "On je doma iz kraja, ki je 20 minut vožnje oddaljen od mene. Mi je pa oče razlagal, kako je šel zadeve raziskovat, preverjat in naj bi dejansko bili v nekem daljnem sorodstvu," je v intervjuju za Sportklub lani poleti povedal novopečeni zmagovalec turnirja v deželi "tam spodaj". Žiga sicer prihaja iz Hrastnika, Benjamin iz Radeč.

Šeškov teniški vzornik je Rafael Nadal.
Šeškov teniški vzornik je Rafael Nadal.
FOTO: AP

Stiskal pesti za Dončića, vzornik Nadal

Ob tenisu sicer Žiga Šeško podrobno spremlja tudi druge športe. Predvsem košarko. Priznal je, da je v času, ko je še nosil dres Dallasa, zelo podrobno spremljal tekme Luke Dončića. Zdaj, verjetno tudi zaradi napornega ritma treningov in tekem, ne uspe več tako podrobno slediti vsem predstavam našega košarkarskega virtuoza.

Žiga sicer športnega vzornika ni našel v Sloveniji. To je namreč sloviti Španec Rafael Nadal. A za razliko od legendarnega Majorčana, Šešku bolj kot igranje na peščenih igriščih, ustreza trda podlaga.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Trenira v Italiji, za kariero skrbi sloviti agent

Športno pot je sicer začel v enem izmed manjših, lokalnih teniških klubov. Tja ga je peljal oče, ki je sicer nekdanji igralec namiznega tenisa.

Šeško je še eden izmed Zasavcev, ki nizajo vrhunske športne rezultate. S tega dela Slovenije med drugimi namreč prihajajo Primož Roglič, Peter Kauzer, Darko Jorgić ...

Za Šeškov preboj gre veliko zaslug pripisati tudi dobremu delu v akademiji Riccarda Piattija, kjer mladi slovenski dragulj pili svoje teniške veščine. Akademija se nahaja v mestu Bordighera, tik ob meji s Francijo. Tam ima Šeško odlične pogoje za trening, tudi lastnega trenerja za telesno pripravljenost, ob tem pa tudi veliko število nadobudnih igralcev, s katerimi trenira. V času, ko so telesne značilnosti tudi v tenisu še kako pomembne, je treba dodati, da Šeško pri svojih 17 letih v višino meri kar 192 centimetrov, kar bi lahko bila njegova prednost v primerjavi s tekmeci v nadaljevanju kariere. Trenutna številka dve svetovnega tenisa, Jannik Sinner, recimo v višino meri 191 centimetrov ...

Preberi še To pa je epski podvig: Šeško kot prvi Slovenec osvojil OP Avstralije!

Nad kariero talentiranega Šeška sicer bdi priznan teniški agent Ugo Colombini. Ta je imel v preteklosti pod svojim okriljem tudi teniške ase, kot sta Andy Murray in Juan Martin del Potro.

Pred zmago na OP Avstralije je Šeško med mladinci zasedal 11. mesto na lestvici mednarodne teniške zveze, na lestvici ATP pa se je že prebil med 1000 najboljših. Za letošnje leto je imel načrt nastopati predvsem med člansko konkurenco, a z veliko zmago v Melbournu bi se načrti utegnili spremeniti. "Po zmagi na turnirju za grand slam več ne vem. Morda bomo morali narediti nov načrt," je z nasmehom povedal Šeško.

tenis op avstralije žiga šeško

Hrvati in Islandci za 'tolažilno' nagrado, Danci in Nemci za 'prestol'

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
asdfghjklč
01. 02. 2026 11.52
Bravo! Upam, da bomo končno dobili še v tenisu nekoga, ki bo med najboljšimi.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Anouk kot smučarka? Nasmejana Tina Maze s hčerko na snegu
Družina je bila vedno njena prioriteta
Družina je bila vedno njena prioriteta
Čarobno ime, ki redko zazveni v Sloveniji
Čarobno ime, ki redko zazveni v Sloveniji
Najstnik iz Hrastnika osvojil Avstralijo
Najstnik iz Hrastnika osvojil Avstralijo
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Kozorogi bodo zadržani, vodnarji morajo biti iskreni
Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, tehtnice iščejo potrditev
Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, tehtnice iščejo potrditev
Melania v filmu spregovori tudi o pokojni mami
Melania v filmu spregovori tudi o pokojni mami
Tako lepa je hči italijanske igralke
Tako lepa je hči italijanske igralke
vizita
Portal
Pet dodatnih minut gibanja na dan lahko pomembno vpliva na vaše zdravje
Skupni izvor več duševnih motenj: nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo
Skupni izvor več duševnih motenj: nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo
Delavec, ki je bolečine v hrbtu napačno pripisal nategnjeni mišici
Delavec, ki je bolečine v hrbtu napačno pripisal nategnjeni mišici
Ko ste prehlajeni in vas boli grlo: strokovnjaki priporočajo te čaje
Ko ste prehlajeni in vas boli grlo: strokovnjaki priporočajo te čaje
cekin
Portal
Delodajalci že pripravljajo odločbe
'Najbolj sproščen' dobitnik v zgodovini loterije
'Najbolj sproščen' dobitnik v zgodovini loterije
Zakaj je pomembno, kje hranite denarnico
Zakaj je pomembno, kje hranite denarnico
Februar prinaša finančni preobrat
Februar prinaša finančni preobrat
moskisvet
Portal
Kaj se zgodi v telesu, če mesec dni ne pijemo alkohola?
Zakaj se moški v resnici poročijo?
Zakaj se moški v resnici poročijo?
Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju
Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
dominvrt
Portal
Učinkoviti načini shranjevanja plastičnih vrečk za varnejši in bolj urejen dom
Rastline, ki na vrtu naredijo več škode kot koristi
Rastline, ki na vrtu naredijo več škode kot koristi
Čudovita cvetlica, ki je nikar ne podarjajte za valentinovo
Čudovita cvetlica, ki je nikar ne podarjajte za valentinovo
Za bujno cvetenje morate hortenzije obrezati zdaj
Za bujno cvetenje morate hortenzije obrezati zdaj
okusno
Portal
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Zrezki iz pečice, ob katerih boste pomazali krožnik
Zrezki iz pečice, ob katerih boste pomazali krožnik
Sanjski šmorn po originalnem avstrijskem receptu
Sanjski šmorn po originalnem avstrijskem receptu
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506