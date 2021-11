WTA globoko zaskrbljena zaradi stanja kitajske tenisačice Šuai Peng

"Naša absolutna in neomajna prednostna naloga je zdravje in varnost naših igralk. Govorimo, da je pravico mogoče doseči," je zapisano v izjavi.

Dodal je, da "to ni diplomatsko vprašanje" , usode nekdanje prve igralke sveta v ženskih dvojicah pa ni komentiral, je še navedla agencija AFP . Podrobnosti o obtožbah Pengove, ki jih je podala v začetku novembra, da jo je nekdanji podpredsednik kitajske vlade Čang Gaoli spolno napadel, ostajajo izbrisane s kitajskega interneta. Na iskalnikih ključnih portalov na Kitajskem pa imen Pengove in Čanga ni mogoče poiskati oziroma je iskanje onemogočeno.

Simon je sicer za New York Times povedal, da je od več virov, vključno s kitajsko teniško zvezo, prejel potrditev, da je Pengova "varna in ni ogrožena". Po njegovih besedah pa nihče, ki je povezan s turnejo WTA, vključno z zaposlenimi in igralkami, ni mogel neposredno stopiti v stik s Pengovo, da bi potrdili njen status.

Sedanje in nekdanje igralke so na družbenih omrežjih izrazile veliko zaskrbljenost za varnost nekdanje zmagovalke dveh turnirjev za veliki slam v ženskih dvojicah skupaj s Tajvanko Hsieh Su-wei v Wimbledonu in na OP Francije v letih 2013 in 2014.

Med najbolj vplivnimi nekdanjimi igralkami, ki je izrazila zaskrbljenost o usodi Pengove, je Chris Evert, 18-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam med posameznicami in trikratna v dvojicah. Evertova se je pridružila izrazom zaskrbljenosti na družbenih omrežjih, ki so vzniknili s ključnikom #WhereIsPengShuai (#KjejePengŠuai).

Evertova je razmere označila za "zelo zaskrbljujoče". "Pengovo poznam že od njenega 14. leta. Vsi bi morali biti zaskrbljeni. To je resno. Kje je? Je na varnem? Vesela bi bila vsake informacije," je tvitnila Evertova.