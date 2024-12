Teniška zvezdnica lopar zamenjala za metalec raket

"Harkov ima posebno mesto v mojem srcu. Je mesto, ki mi je dalo občutek pravega doma, ko sem tu pri dvanajstih letih začela svojo poklicno kariero. Je mesto, ki še vedno daje toplino in zaščito tudi med veliko vojno. Če me vprašate, kje najdem motivacijo za boj na športnih igriščih: to je moja država, to so moji ljudje, moj Harkov in naši junaki," je teniška zvezdnica zapisala v objavi na družbenem omrežju Instagram.

Družbena omrežja so ob tem preplavile tudi fotografije, na katerih Ukrajinka, ki je že od vsega začetka vojaškega spopada glasno izražala svojo podporo domovini, drži metalec raket.