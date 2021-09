Šesterica tenisačev Evrope tik pred zmago proti ekipi Sveta

Grk Stefanos Cicipas je bil s 6:3 in 6:4 boljši od Avstralca Nicka Kyrgiosa, Nemec Alexander Zverev je po treh nizih s 7:6 (5), 6:7 (6) in 10:5 premagal Američana Johna Isnerja, v zadnjem posamičnem dvoboju pa zmagovalec nedavnega odprtega prvenstva ZDA, Rus Danil Medvedjev ni imel težav s Kanadčanom Denisom Shapovalovom. Rus je zmagal s 6:4 in 6:0. "Igral sem neverjeten tenis, posebej v drugem nizu," je bil s svojo predstavo zadovoljen Medvedjev.

Prvi dan so bili igralci Sveta, ki jih kot kapetan vodi sloviti Američan John McEnroe, uspešni v igri dvojic, medtem ko so drugi dan tudi na tem dvoboju morali priznati premoč Evropi. Rus Andrej Rubljov in Cicipas sta proti Isnerju in Kyrgiosu slavila s 6:7 (8), 6:3 in 10:4.

"Nismo še zmagali, ampak kaže dobro," je dejal kapetan Evrope Šved Björn Borg, 11-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.