Teniški zvezdniki na dobrodelnem dogodku zbrali tri milijone evrov

Na dobrodelnem dogodku so poleg največjih imen svetovnega tenisa sodelovali še Danka Caroline Wozniacki , Američanka Coco Gauff , Grk Stefanos Cicipas , Avstrijec Dominic Thiem , Nemec Alexander Zverev , Čehinja Petra Kvitova , Japonka Naomi Osaka in Avstralec Nick Kyrgios . Skupaj so na dogodku, na katerem so pomagali žrtvam in prizadetim po številnih požarih, ki v Avstraliji divjajo vse od septembra, zbrali 4,825,014 milijonov avstralskih dolarjev oziroma slabe tri milijone evrov. Roger Federer in Rafael Nadal sta se zavezala, da bosta pomoči potrebnim prispevala vsak po 150.000 evrov.

"Upajmo, da bo to pripomoglo k temu, da bodo ljudje še naprej ponujali pomoč prizadetim v tej katastrofi. Ter da ljudje dobijo, kar potrebujejo in kar so izgubili," je dejal številka ena moškega tenisa Nadal.

Kyrgios: Hvaležen, da so se odzvali nekateri velikani

Požari so vse od septembra po uradnih podatkih avstralskih oblasti zahtevali 28 življenj, zgorelo je 2000 objektov ter površine v velikosti 100.000 kvadratnih kilometrov, kar predstavlja površino skoraj petih Slovenij. Po ocenah strokovnjakov pa naj bi poginilo tudi okoli milijarda živali. Kyrgios, ki ga je v ekshibicijskem dvoboju Federer premagal s 7:6 (6), čustveno spremlja dogajanje v svojem rojstnem kraju, prestolnici Canberri.

"Za mano je nekaj zelo čustvenih tednov," je dejal Avstralec in nadaljeval:"Doma v Canberri nisem mogel biti na zraku. Bilo je težko, zato sem hvaležen, da so se odzvali nekateri velikani te igre."

Dobra vremenska napoved

Direktor odprtega prvenstva Avstralije Craig Tileykljub številnim preglavicam v prvih dneh kvalifikacij ne razmišlja o prestavitvi turnirja, poročajo agencije.

"Po najnovejših podatkih je vremenska napoved dobra. Sprejeli smo ukrepe, s katerimi bomo zagotovili, da se bo turnir odvil po načrtih,"je dejal Tiley. Organizatorji so imeli tudi v sredo težave z izpeljavo sporeda drugega dne kvalifikacij. Zaradi dima in posledično onesnaženega zraka so morali sprva preložiti dvoboje na popoldanski čas, kasneje pa so jih zaradi neviht dokončno prestavili na četrtek.

Tako bo tudi edina preostala slovenska predstavnica v kvalifikacija Kaja Juvandvoboj z Gruzijko Jekaterine Gorgodzeodigrala v četrtek. Na igrišču bo isti dan tudi Blaž Kavčič, ki bo v drugem krogu kvalifikacij igral z Nemcem Petrom Gojowczykom.

Posnetek ekshibicijskih obračunov iz Melbourna, kjer so najboljši teniški igralci in igralke igrali ozvočeni: