Terglav s pomlajeno ekipo po odgovore v Budimpešto

Gostiteljica prijateljskega turnirja serije evropskega izziva bo tokrat Madžarska, v Budimpešti pa bo Slovenija od četrtka do sobote v dvorani Tüskecsarnok igrala tekme z Italijani, Poljaki in zadnji dan z gostitelji Madžari. Prvi tekmi bosta ob 15. uri, zadnja ob 17.

V ponedeljek so se selektor Edo Terglav in igralci zbrali na prvem treningu v tradicionalni bazi na Bledu. Terglav je na ta zbor povabil predvsem mlade igralce in tiste, ki v svojih klubih niso med najbolj obremenjenimi.

Kot je pojasnil direktor reprezentance Dejan Kontrec, so se kljub temu da so bili aktivni že avgusta, odločili tudi za novembrsko akcijo. Naslednji podoben turnir, verjetno z istimi tekmeci, bo februarja naslednje leto najverjetneje na Poljskem, pred SP elitne skupine pa bo Slovenija aprila in maja igrala še posamezne prijateljske tekme. Za večino so že dogovorjeni s tradicionalnimi tekmeci (Italija, Madžarska, Poljska), iščejo pa še enega od tekmecev najmočnejšega razreda, ki pa na SP ne bo v slovenski predtekmovalni skupini, tako da bo to ali Kazahstan ali Norveška ali pa Danska.

"Prvi zbor je bil že avgusta, a je tale novembrski takšen, kot da je naš prvi. Ekipa je zelo spremenjena, pridejo mlajši fantje, nekatere bom prvič videl. Šli smo s filozofijo, da vidimo fante, ki so mogoče že malo pozabljeni. Zame je pomembno, da vidim, kdo bo lahko nosil reprezentančni dres," je o prihajajočem turnirju na novinarski konferenci na Bledu dejal Terglav. Dodal je, da rezultat tokrat ne bo pomemben, rad bi predvsem videl, kako se bodo novi igralci znašli.