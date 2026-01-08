Tesen poraz z evropskimi prvaki

V nadaljevanju so bili boljši Portugalci, ki so povedli z 2:1. Svoje priložnosti pa je imela tudi Slovenija: Jaka Čeh je bil v 25. minuti sam v protinapadu, a mu je žoga ušla. V 28. minuti je Novak po preigravanju meril v vratarja, Tian Poredski Bračun je v 36. minuti stresel okvir portugalskega gola, Čeh je dobro meril v 37. minuti, v zadnjih treh minutah pa je Slovenija z igralcem, vratarjem v polju iskala izenačenje – pri strelih Novaka in Poredskega Bračuna se rezultat ni menjal, tesen poraz Slovenije.

"Očitno je, da smo se v drugi tekmi navadili na Portugalce. Prva tekma je bila šok za vse nas. Igrali smo proti močni ekipi, ki je igrala nekatere stvari, na katere nisi pripravljen. Nekateri igralci so sploh prvič igrali v reprezentanci. Po tej prvi tekmi smo naredili temeljito videoanalizo, kjer smo opozorili na vse pomembne stvari. Lahko rečem, da so se vsega povedanega moji fantje držali in anulirali prednosti Portugalcev s prve tekme. Že sam potek tekme je bil tak, da bi bil ob koncu najbolj pravičen remi. Prejeli smo dva gola, škoda za kaj več. Domov odhajamo nezadovoljni, predvsem pa smo se v teh dveh tekmah marsikaj naučili in pridobili precej izkušenj. Predvsem smo na sredini tekme anulirali slabosti ob prekinitvah in ob igri štiri v linijo, ko so nam uhajali za hrbet. To smo popravili in zadržali ali celo nadgradili precej dobrih stvari s prve tekme. Imeli so posest, ki pa je bila bolj nevarna za njihov gol. Imeli smo precej situacij za dosego gola, nismo ga dali. Če je bil dober njihov golman, pomeni to tudi to, da smo bili dobri mi v napadu. Moram pohvaliti moje fante tako za igro v obrambi kot v napadu – nismo se branili, ampak smo igrali, gradili in ustvarjali," je tekmo za uradno spletno stran krovne Zveze izčrpno ocenil selektor Mile Simeunovič.

Izida, prijateljski tekmi:

Portugalska – Slovenija 4:0 (3:0)

1:0 Capristano (1.), 2:0 Semedo (5.), 3:0 Pereira (10.), 4:0 Frade (39.)

Portugalska – Slovenija 2:1 (1:1)

1:0 Mirancos (3.), 1:1 Šinkovec (11.), 2:1 Duarte (21.)

Slovenija FU19:

Domen Kokol (Futsal klub Dobovec), Žiga Krašovec (Futsal klub Dobovec), Tian Poredski Bračun (Futsal klub Dobovec), Vid Prah (Futsal klub Dobovec), Maj Ungar (Futsal klub Dobovec), Nejc Zrimšek (Futsal klub Dobrepolje), Jakob Šinkovec (Futsal klub Dobrepolje), Jaka Čeh (KMN Benedikt), Tilen Lavrič (ŠD Extrem), Matevž Oražem (ŠD Extrem), Brin Rovan (ŠD Extrem), Martin Čop (ŠD Extrem), Adel Avdić (ŠD FK Siliko), Erik Novak (ŠD FK Siliko).