Težava za najboljše: Olimpijska medalja ali zmaga na Touru?

Dirka po Franciji se bo začela 27. junija in se končala 19. julija, šest dni kasneje pa bo v Tokiu že dirka za olimpijske naslove. Kolesarji bodo imeli za regeneracijo, pot in privajanje na osemurno časovno razliko malo časa. Olimpijska dirka v Tokiu bo izziv za hribolazce, saj je trasa speljana čez goro Fuji. Pred tekmovalci so tako zanimivi meseci načrtovanja sezone, saj se bodo morali odločiti, ali bodo lovili olimpijsko medaljo ali zmago na Tour de Franceu.