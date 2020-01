Težave organizatorjev se stopnjujejo, prestavljen tudi dvoboj Juvanove

Tudi drugi dan kvalifikacij se organizatorji v Melbournu spopadajo s težavami, ki so posledica višje sile. Predviden začetek drugega dne so zaradi požarov ter posledično gostega dima in onesnaženega zraka prestavili na popoldanski čas. Zatem so po nekaj odigranih dvobojih v obeh posamičnih konkurencah organizatorje zmotile še nevihte.

Slednje so zajele predvsem vzhodni del Avstralije, s seboj pa prinašajo tudi dobre obete, saj bi se lahko zmanjšala vsebnost nevarnih prašnih delcev v ozračju. Ni pa jasno, kako bodo vplivale na razvoj obsežnih gozdnih požarov, ki so zajeli velik del "dežele tam spodaj". Organizatorji so se zaradi dogajanja znašli v novih težavah glede urnika izvedbe kvalifikacij. Za danes jim ni preostalo drugega, kot da preostali spored drugega dne prestavijo na četrtek.

Zaskrbljenost zaradi onesnaženosti zraka

Svoj dvoboj prvega kroga bi v sredo morala odigrati tudi Kaja Juvan. Devetnajstletna Ljubljančanka se bo po novem tako z Gruzijko Jekaterine Gorgodzepomerila v četrtek zgodaj zjutraj. Doslej se še nista pomerili med seboj. Poleg prestavljenega sporeda se organizatorji v teh dneh ukvarjajo še z zaskrbljenimi igralci, ki tožijo nad onesnaženostjo zraka. Slovenka Dalila Jakupović je v torek zaradi težav z dihanjem celo predala obračun prvega kroga kvalifikacij. Podporo so ji izrazili številni igralci in igralke, ki so v teh dneh v gostem dimu in posledično zdravju nevarnem zraku morali odigrati svoje obračune.

V drugi krog kvalifikacij se je od Slovencev uvrstil Blaž Kavčič, ki bo v četrtek za preboj v zadnji krog igral proti Nemcu Petru Gojowczyku. Blaž Rolaje v torek izpadel.