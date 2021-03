Težave se nadaljujejo: Nadal zavrnil povabilo za Dubaj

Španski teniški zvezdnik Rafael Nadal ne bo nastopil na bližnjem turnirju ATP v Dubaju, ki bo od 14. do 20. marca. Kot so sporočili iz ekipe drugega igralca sveta, ki je na minulem grand slamu v Avstraliji izpadel v četrtfinalu, so zavrnili posebno povabilo za Dubaj.

Rafael Nadal "Res smo razmišljali o tem, da bi prišel sem in odigral turnir v Dubaju. A mislim, da še nisem dovolj pripravljen," pa je 34-letnik zapisal na Twitterju. Rafael Nadalje zaradi težav s hrbtom že v začetku marca odpovedal turnir ATP v Rotterdamu, zaradi bolečin ni nastopil niti na pokalu ATP. Na turnirju za veliki slam v Melbournu je Nadal nato v četrtfinalu izgubil proti Grku Stefanosu Cicipasu.