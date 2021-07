Težave so Slovenke le še bolj povezale

Slovenke so na tekmi v dvorani Golovec, v kateri bodo z Dansko, Nemčijo in Švico nastopale tudi v prvem delu prvenstva stare celine, proti južnim sosedam večkrat povedle tudi za štiri zadetke. Potem ko so prvih 30 minut dobile s 13:10, je na semaforju + 4 nazadnje kazalo pri rezultatu 19:15. Hrvatice so nato izid poravnale na 19. zadetek. Sledila je igra gol za gol, pri čemer hrvaške rokometašice nikoli niso povedle. Odločilno prednost so si Slovenke priigrale v končnici, ko so povedle s 26:25. S sedmimi zadetki je bila najboljša nedavna debitantka v članski reprezentanci in kapetanka mladinske selekcije, Erin Novak. "Na tekmi smo preizkusili našo igro v več različicah, z visoko, nizko ter mešano postavo igralk. S tem smo za tekmice nevarni na različne načine," je za uradno spletno stran RZS dejal Kovač in zadovoljno dodal: "Dekleta so bila vidno motivirana in igrala tako, kot smo se dogovorili. V igri je sicer bilo še nekaj tehničnih napak in črnih minut, ki pa jih bomo do prvenstva skušali odpraviti v čim večji meri. Zadovoljen sem s pristopom, ki ga kažejo naše rokometašice."