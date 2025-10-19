Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Težka poškodba bo Runeja za več mesecev oddaljila od igrišč

Stockholm, 19. 10. 2025 15.10 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Danski teniški igralec Holger Rune je danes potrdil, da si je strgal ahilovo tetivo, zaradi česar bo potreboval operacijo in bo več mesecev odsoten z igrišč. Rune, 11. igralec sveta, se je poškodoval na turnirju v Stockholmu v drugem nizu sobotnega polfinala proti Francozu Ugu Humbertu, dvoboj je nato moral predati.

Holger Rune
Holger Rune FOTO: Profimedia

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, je mati Holgerja Runeja takoj po nesreči namignila, da si je strgal levo tetivo, to so danes potrdili zdravniški pregledi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Rehabilitacija po operaciji bo dolga, kar nekaj časa bom odsoten. Težko mi je. V Stockholmu sem občutil toliko zadovoljstva, zdaj pa nekaj časa teh občutkov ne bom mogel imeti," je slabe volje Rune.

Holger Rune
Holger Rune FOTO: Profimedia
tenis holger rune poškodba
Naslednji članek

V Velenju se bosta novembra združila resnični šport in e-šport

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306