Težka poškodba bo Runeja za več mesecev oddaljila od igrišč

Danski teniški igralec Holger Rune je danes potrdil, da si je strgal ahilovo tetivo, zaradi česar bo potreboval operacijo in bo več mesecev odsoten z igrišč. Rune, 11. igralec sveta, se je poškodoval na turnirju v Stockholmu v drugem nizu sobotnega polfinala proti Francozu Ugu Humbertu, dvoboj je nato moral predati.