Težka poškodba bo Runeja za več mesecev oddaljila od igrišč

Danski teniški igralec Holger Rune je danes potrdil, da si je strgal ahilovo tetivo, zaradi česar bo potreboval operacijo in bo več mesecev odsoten z igrišč. Rune, 11. igralec sveta, se je poškodoval na turnirju v Stockholmu v drugem nizu sobotnega polfinala proti Francozu Ugu Humbertu, dvoboj je nato moral predati.
Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, je mati Holgerja Runeja takoj po nesreči namignila, da si je strgal levo tetivo, to so danes potrdili zdravniški pregledi.
"Rehabilitacija po operaciji bo dolga, kar nekaj časa bom odsoten. Težko mi je. V Stockholmu sem občutil toliko zadovoljstva, zdaj pa nekaj časa teh občutkov ne bom mogel imeti," je slabe volje Rune.
