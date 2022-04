Težko delo za slovenske rokometaše po porazu v Zlatorogu

Slovenija je prvo krizo na tekmi doživela sredi prvega polčasa. Po dveh zapravljenih sedemmetrovkah Gašperja Marguča in Dolenca ni izkoristila verižnih izključitev Ilije Abutovića in Vanje Ilića, tako da so jim Srbi v 18. minuti prvič na tekmi ušli na dva gola (9:11). Prva zadrega slovenskih rokometašev je bila kratkotrajna, v naslednjih dveh minutah so po golih Bombača in Cingesarja izničili primanjkljaj in izenačili na 12:12, v 23. minuti pa je škofjeloški krilni igralec svoje soigralce znova popeljal do vodstva s 14:13. V končnici prve polovice tekme je slovenska igra razpadla na prafaktorje. V njeni igri je kapljalo in curljalo na vse strani, izbranci španskega strokovnjaka na srbski klopi Tonija Gerone pa so gromozanske težave gostiteljev znali izkoristiti in jih v 29. minuti pahnili v silno neprijeten položaj (15:20), na polčasu pa je slovenski zaostanek znašal štiri zadetke (16:20).

Slovenski rokometaši so v začetku drugega polčasa zabredli v še večje težave. V 35. minuti je njihov zaostanek narasel na šest golov (17:23), šest minut kasneje pa na sedem (19:26). Njihove agonije na igrišču ni zaustavila niti Zormanova minuta odmora. Nekaj upanja se je pokazalo v končnici tekme. Po prvem slovenskem jurišnem napadu med 45. in 50. minuto so se najprej po golu Janca približali na štiri gole (24:28). V končnici so v preveliki želji znova naredili ogromno napak, a tekmo končali s primanjkljajem treh golov, ki vliva nekaj upanja na končni uspeh na povratni tekmi v Kragujevcu.

V slovenski reprezentanci je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Dean Bombač z osmimi, Blaž Janc in Borut Mačkovšek sta dosegla po sedem golov.

Kvalifikacije za svetovno prvenstvo, prva tekma, izid:

Slovenija - Srbija 31:34 (16:20)

Dvorana Zlatorog, gledalcev 4500, sodnika: Stark in Stefan (oba Romunija).

Slovenija: Baznik, Ferlin, Henigman, Marguč, Janc 7, Dolenec 1, Cingesar 2, Cehte, Kodrin, Gaber 2, Zarabec 2, Žvižej 1, Bombač 8 (3), Mačkovšek 7, Vlah 1, Suholežnik.

Srbija: Cupara, Milosavljev, Borzas 1, Sretenović, Đukić 1, Abutović, Radivojević 3 (1), N. Ilić 2 (2), Pechmalbec 3, V. Ilić 2, Kukić 6, Nikolić 1, Đekić, Marsenić 4, Orbović 3, Đorđić 8 (1).

Sedemmetrovke: Slovenija 6 (3), Srbija 7 (4).

Izključitve: Slovenija 6, Srbija 12 minut.

Rdeči karton: Abutović (55.).