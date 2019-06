Težko je osvajati prestižne turnirje na pesku in travi v isti sezoni, nazadnje je uspelo Murrayu

Pri španskem AS-u so pripravili zanimivo preglednico rezultatov zadnjih desetih let, ki kaže, kako različen šport je pravzaprav tenis na različnih podlagah. In za podkrepitev tega so pripravili pregled zmagovalcev peščenih in travnatih turnirjev v isti sezoni v zadnjem desetletju (upoštevajoč najmočnejše turnirje). Resda gre za dve najrazličnejši podlagi v tenisu, ki si za nameček še sledita v koledarju sezone.

Nazadnje je turnir na peščeni in travnati podlagi v isti sezoni dobil Andy Murray leta 2016. Takrat je dobil masters v Rimu, nato pa londonski turnir v Queen’s Clubu. Tudi leta 2015 je podobno uspelo Murrayu (Madrid/Queens), je pa tedaj Škot imel družbo, saj je to uspelo tudi Novaku Đokoviću. Srb je slavil v Montecarlu, Rimu in Wimbledonu. Leta 2014 je bil Đoković edini, ki je osvojil turnir na obeh podlagah (Rim/Wimbledon), leta 2013 pa to ni uspelo nikomur. Leta 2012 se je pod ta dosežek podpisal legendarni švicarski maestro Roger Federer (Madrid/Wimbledon). Leta 2011 se je pod dosežek uspeha na travi in pesku vpisal zgolj Đoković (Madrid in Rim/Wimbledon), leta 2010 pa v sanjski sezoni Rafael Nadal (Montecarlo, Rim, Madrid in Roland Garros/Wimbledon).

Na nižjerangiranih turnirji tudi imeni Thiema in Ferrerja

Če upoštevamo še turnirje najnižje točkovnega ranga (250), potem se je pod ta dosežek v sezoni 2016 podpisal tudi Dominic Thiem (Buenos Aires, Nica/Stuttgart), leta 2015 pa je podobno uspelo tudi Rafaelu Nadalu (Buenos Aires, Hamburg in Stuttgart). Istega leta se je osvojenih turnirjev na travi in pesku razveselil tudi Roger Federer (Carigrad/Halle). Leta 2012 se je pod ta dosežek presenetljivo podpisal tudi peščeni specialist David Ferrer (Acapulco/Hertogenbosch).