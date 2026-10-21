'Težko opišem občutke, kako močno ponosna sem na našo reprezentanco'

Je prva ženska, ki je v Sloveniji prejela naziv mednarodnega mojstra. To je šahistka Laura Unuk. Nekdanja mladiska svetovna prvakinja je bila tudi članica reprezentance, ki je septembra poskrbela za odmeven rezultat na šahovski olimpijadi. O uspehih in velikih spremembah v svetu šaha se je z njo pogovarjal novinar Aljaž Golčer.