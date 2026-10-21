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'Težko opišem občutke, kako močno ponosna sem na našo reprezentanco'

Ljubljana, 21. 10. 2026 15.07 pred 40 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Aljaž Golčer
Laura Unuk

Je prva ženska, ki je v Sloveniji prejela naziv mednarodnega mojstra. To je šahistka Laura Unuk. Nekdanja mladiska svetovna prvakinja je bila tudi članica reprezentance, ki je septembra poskrbela za odmeven rezultat na šahovski olimpijadi. O uspehih in velikih spremembah v svetu šaha se je z njo pogovarjal novinar Aljaž Golčer.

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KOMENTARJI1

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majsterinegasrat
21. 10. 2026 16.56
Bravo Laura, iskrene čestitke!
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