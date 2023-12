Thatcher Demko paral živce Floridi

Luongo je v ligi NHL odigral 19 sezon, od 2006 do 2014 je igral za Vancouver, bil pa je tudi član New York Islanders in Florida Panthers. Pri Floridčanih je trenutno del vodstvene strukture. Leta 2019 se je upokojil, lani pa je bil sprejet v hokejski hram slavnih.

Hokejisti St. Louis Blues so slavili s 4:2 proti Ottawa Senators, Edmonton Oilers pa so doma izgubili proti Tampa Bay Lightning. Ta je slavila s 7:4. Steven Stamkos je prvič dosegel štiri zadetke, Tampa Bay pa je prekinila niz osmih zmag naftarjev. To je bila Stamkosova 1031. tekma v NHL.

"Po četrtem me je pogledal in rekel: Prvič v zgodovini," je dejal trener Tampe Jon Cooper. "Rekel sem si: Imaš več kot 500 golov v karieri (529), to je bilo prvič, da si dosegel štiri na tekmi? In rekel je ja, tako da smo se na klopi dobro zasmejali."

Vratar Andrej Vasilevski pa je zbral kar 53 obramb. "Brez njega to ne bi bila tekma, zato mislim, da nocoj pripisujemo vse zasluge 'Vasiju'," je dejal Stamkos, kapetan Tampa Bay.

Na domačem ledu so bili prepričljivi hokejisti Seattle Kraken, ki so s 7:1 odpravili najslabšo ekipo lige Chicago Blackhawks.

Seattle bo v noči na nedeljo po srednjeevropskem času gostil Los Angeles Kings.