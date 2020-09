Thiem boljši od Medvedjeva za finale OP ZDA z Zverevom

New York, 12.09.2020, 8:41 | Posodobljeno pred 27 minutami

Avstrijski teniški igralec Dominic Thiem se je po polfinalni zmagi nad lanskim finalistom Rusom Danilom Medvedjevom s 6:2, 7:6 (7) in 7:6 (5) prvič v karieri prebil v finale odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Drugi nosilec, ki je obenem postal prvi avstrijski finalist v zgodovini US Opna, se bo v finalu pomeril z Nemcem Alexandrom Zverevom.