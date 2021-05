Thiem izgubil že v uvodnem krogu Roland Garrosa

35-letni Andujar, ki je nase opozoril že sredi maja, ko je v Ženevi izločil Rogerja Federerja, je do velike zmage prišel po zaostanku 0:2 v nizih. Thiem je uvodna dva niza dobil s 6:4 in 7:5, Španec pa naslednje tri s 6:3, 6:4 in 6:4. Čeprav je Andujar prestopil med profesionalce že 2003, je to zanj prva zmaga nad igralcem iz 'Top 5' na svetu. Bolj uspešna je bila druga nosilka Japonka Naomi Osaka, ki je s 6:4 in 7:6 ugnala Romunko Patricio Mario Tig. Po dvoboju je bila Japonka kaznovana s 15.000 dolarji (12.300 evri) zaradi neudeležbe na novinarski konferenci. Naomi Osaka, sicer prva Azijka, ki se je povzpela na prvo mesto lestvice WTA ter zmagovalka štirih grand slamov, je že med tednom napovedala, da zaradi psihičnih težav ne bo govorila s predstavniki sedme sile.

Vseeno so jo organizatorji povabili na novinarsko konferenco in ji ob kazni zagrozili, da bo, če bo nadaljevala ignoriranje novinarjev, deležna nadaljnjih sankcij, vključno z morebitno izključitvijo s turnirja.

Slovenijo bodo v Parizu med posamezniki zastopali Aljaž Bedene,Polona Hercog, Tamara Zidanšek inKaja Juvan. Vse tri igralke bodo nastopile v ponedeljek. Hercogova se bo pomerila s 16. nosilko Nizozemko Kiki Bertens, Zidanškovo čaka zmagovalka OP ZDA 2019Bianca Andreescu iz Kanade, Juvanovo pa branilka naslova Poljakinja Iga Swiatek.