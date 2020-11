Thiem prvi polfinalist zaključnega turnirja ATP v Londonu

V dvoboju 2. kroga skupine "London 2020" na zaključnem turnirju moške sezone ATP je avstrijski teniški igralec Dominic Thiempo dveh urah in 26 minutah hudega boja v dveh nizih, oba sta se končala po podaljšani igri, s 7:6 (7), 7:6 (4) premagal Nadala. To je bil že 15. obračun Thiema in Rafaela Nadala, v katerem je Avstrijec prišel do šeste zmage. Thiem je na zaključnem teniškem turnirju najboljše osmerice v Londonu v 1. krogu po treh nizih premagal Grka Stefanosa Cicipasa, ki se je nato zvečer pomeril z Rublevom. Cicipas je premagalAndreja Rubleva, s tem pa je Thiem postal prvi polfinalist turnirja v Londonu. Odločitev o drugem polfinalistu bo padla v četrtek, ko se bosta v neposrednem dvoboju pomerila Nadal in Cicipas.

Izidi, finale ATP London (5,7 milijonov dolarjev):

- skupina London 2020:

Dominic Thiem (Avt/3) - Rafael Nadal (Špa/2) 7:6 (7), 7:6 (4).

Stefanos Cicipas (Grč/6) - Andrej Rublev (Rus/7) 6:1, 4:6, 7:6 (6)



- razvrstitev:

- skupina A, Tokio 1970:

1. Novak Đoković (Srb/1) 1 1 0 2:0 1

2. Danil Medvedjev (Rus/4) 1 1 0 2:0 1

3. Diego Schwartzman (Arg/9) 1 0 1 0:2 0

4. Alexander Zverev (Nem/7) 1 0 1 0:2 0

- skupina B, London 2020:

1. Dominic Thiem (Avt/3) 2 2 0 4:1 2

2. Rafael Nadal (Špa/2) 2 1 1 2:2 1

3. Stefanos Cicipas (Grč/6) 2 1 1 3:3 1

4. Andrej Rublev (Rus/7) 2 0 2 1:4 0