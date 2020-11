Thiem prvič avstrijski športnika leta

Dominic Thiem, ki je bil do zdaj trikrat drugi in dvakrat tretji v izboru za avstrijskega športnika leta, je letos osvojil svoj prvi turnir za veliki slam, ko je zmagal na odprtem prvenstvu ZDA, zaigral je v finalu OP Avstralije in je tretji na svetovni lestvici ATP. Zaradi tega je Thiem v izboru s 1183 točkami prepričljivo zmagal z največjo prednostjo v zadnjih 18 letih. Drugi je bil nogometaš David Alaba (447 točk), tretji pa smučarski skakalecStefan Kraft (410).

Ivona Dadić, sicer bosanskih korenin, je letos dosegla najboljši izid na svetu v sedmeroboju, v izboru pa je zbrala 915 točk. Drugo mesto je zasedla smučarska skakalka Chiara Hölzl (567), tretje pa hitrostna drsalka Vanessa Herzog (390).

Med ekipami so v izboru zmagali nogometaši RB Salzburga (811) pred nogometaši Laska (395) in motociklistično ekipo KZM (374).