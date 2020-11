Thiem se je Cicipasu maščeval za lanski poraz v finalu

Dominic Thiem je prišel do prve zmage na zaključnem turnirju v Londonu.

Dvoboj je trajal dve uri in 17 minut, Avstrijec, sicer tretji nosilec v Londonu, pa se je oddolžil Grku za poraz v finalu lanske različice turnirja. Tako kot lanski, je bil tudi današnji obračun izenačen. Prvi niz se je končal s podaljšano igro, v kateri je imel Cicipas vse v svojih rokah pri vodstvu 4:1, a se je zmagovalec OP ZDA vrnil in niz odločil v svojo korist.

Grka to ni zmedlo, v drugem nizu je do odločilnega odvzema servisa prišel v tretji igri, nato pa do konca izgubil le še pet točk na svoj začetni udarec. V tretjem nizu je bolje začel 27-letni Avstrijec, ki je povedel s 3:0. Nato je tudi ob boljši igri grškega zvezdnika zadržal prednost, dobil ključno, več kot 10 minut trajajočo peto igro ter kasneje še dvoboj, ki utegne biti ključen v skupini.

Prvi dvoboj v konkurenci dvojic sta dobila Hrvat Nikola Mektić in Nizozemec Wesley Koolhof. Finalista OP ZDA sta ugnala zmagovalca OP Francije, Nemca Kevina Krawietza inAndreasa Miesa s 6:7 (3), 7:6 (4) in 10:7.

V ponedeljek se bosta v skupini London 2020 med posamezniki v popoldanskem sporedu pomerila prvi nosilecNovak Đoković, ki je danes uradno prejel nagrado za naziv številke ena za sezono 2020, in Argentinec Diego Schwartzman. V večernem delu pa bosta loparje prekrižala Rus Danil Medvedjev in NemecAlexander Zverev.

* London, ATP (4.816.060 evrov):

- 1. krog

- nedelja, 15. november:

- skupina Tokio 1970:

Dominic Thiem (Avt/3) - Stefanos Cicipas (Grč/6) 7:6 (5), 4:6, 6:3

21.00 Rafael Nadal (Špa/2) - Andrej Rubljov (Rus/7)

- ponedeljek, 16. november:

- skupina London 2020:

15.00 Novak Đoković (Srb/1) - Diego Schwartzman (Arg/8)

21.00 Danil Medvedjev (Rus/4) - Alexander Zverev (Nem/5)