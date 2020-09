Thiem v treh nizih zanesljivo v četrtfinale, slovo Sofie Kenin

Dominic Thiem je Felixa Auger-Aliassima odpravil s 7:6 (4), 6:1 in 6:1 ter tako zanesljivo nadaljeval svoje popotovanje v New Yorku, kjer je zdaj že izenačil svoj najboljši dosežek v karieri, kot drugi nosilec pa bo po izključitvi Srba Novaka Đokovićaseveda največji favorit za končno zmago, kar mu na turnirjih za veliki slam še ni uspelo. Hitro je svoje delo opravil tudi tretji nosilec Rus Daniil Medvedev, ki je po uri in 38 minutah premagal domačina Francesa Tiafoeja. Lanski finalist v Flushing Meadowsu je slavil s 6:4, 6:1 in 6:0, v četrtfinalu pa ga čaka zanimiv obračun z rojakom Andrejem Rubljevom. 22-letnik je po nizu zaostanka premagal šestega nosilca, Italijana Matteta Berrettinija, s 4:6, 6:3, 6:3 in 6:3.

"Res sem bil nervozen pred tem (dvobojem), saj sem vedel, da bom igral z izjemnim tekmecem, vzhajajočo superzvezdo," je sedem let mlajšega nasprotnika pohvalil 27-letni Avstrijec."Začel sem dobivati izvrsten občutek v drugem in tretjem nizu."

V pogovoru za Amazon Prime Video je kasneje še povedal: "Da je na meni več pritiska zaradi izključitve Đokovića? Ni. Res se osredotočam nase in gledam tekmo za tekmo. Zame in za druge igralce ni pomembno, če so veliki trije tu ali ne, vsi si le želijo osvojiti to trofejo in ni pomembno, koga moraš premagati. Verjetno sem med najstarejšimi igralci, ki so še ostali, to pa je precej čudno."

Medvedev: Oba sva nora

Izmed igralcev, ki se bodo potegovali za letošnjo lovoriko, še nihče ni osvojil velikega slama, je pa Thiem trikrat igral v finalih, in sicer dvakrat na OP Francije (2018 in 2019) ter enkrat na OP Avstralije na začetku letošnjega leta, ko je bil od njega močnejši Đoković. Thiem se bo zdaj spopadel z 21-letnim AvstralcemAlexom de Minaurom, potem ko je 21. nosilec odpravil Kanadčana Vaseka Pospišilas 7:6 (6), 6:3 in 6:2. Tudi Medvedev, sodeč po uvrstitvi na računalniški lestvici ATP drugi favorit za končno zmago, je bil po hitrem napredovanju v četrtfinale zadovoljen.

"Vesel sem zaradi dejstva, da sem dobil vse te nize in da mi ni bilo treba na igrišču preživeti veliko časa. To je vedno dobro, ko igraš na velikem slamu. Imel sem to srečo, da sem hitro prišel do odvzema začetnega udarca, se malce sprostil in nato začel igrati izjemen tenis," se je še pohvalil na trenutke kontroverzni 24-letnik, ki se z dve leti mlajšim rojakom Rubljevom zelo dobro pozna. Skupaj sta namreč igrala v mladinskih kategorijah.

"Oba sva nora na igrišču, uničujeva loparje, se pritožujeva. Vedno je bil med največjimi borci, ki sem jih kadarkoli videl, že ko je imel, ne vem, sedem let. Lahko bi ure in ure poskušal z lobi, le zato, da bi zmagal. Spomnim se, da sva kot otroka uprizorila kar nekaj bojev,"je četrtfinalno poslastico napovedal Medvedev.

Williams: Psihološka priprava verjetno še bolj ključna za končni uspeh kot fizična

Osemintridesetletna Serena Williamsje znova potrebovala tri nize za zmago. Grkinjo Mario Sakkarije premagala s 6:3 v tretjem nizu, a to šele potem, ko je slednja v odločilnem nizu zapravila vodstvo z 2:0. Za Williamsovo, ki je proti Grkinji izgubila pred 13 dnevi na pripravljalnem turnirju pred OP ZDA, je bil to že sedmi dvoboj od zadnjih devetih, ki je trajal tri nize.

"Očitno sem dobro fizično pripravljena, kar je na tako dolgih turnirjih zelo pomembno. Pa ne samo to, dobra sem tudi v psihološkem smislu, kar je verjetno še bolj ključno za končni uspeh," je dejala zmagovalka. Američanka, ki se že tri leta neuspešno poteguje za 24. naslov na velikih slamih, s čimer bi se izenačila z rekorderko Margaret Court, se bo v četrtfinalu srečala s prvo senzacijo tega turnirja, 32-letno Cvetano Pironkovo, za katero je to prvi turnir po treh letih in rojstvu sina Aleksandra.

Pironkova, ki sploh ni uvrščena na lestvico WTA, njen zadnji turnir pa je bil Wimbledon 2017, je po trdem boju premagala Francozinjo Alize Cornet. Po zmagi in največjem uspehu na US Opnu je bila zelo čustvena. "Vem, da je moj sin gledal dvoboj in da je zelo ponosen na svojo mamo," je Bolgarka dejala v solzah. Pironkova je največji uspeh na velikih slamih dosegla leta 2010, ko je v Wimbledonu nastopila v polfinalu, tisto leto pa je zabeležila tudi najvišjo uvrstitev na lestvici WTA, in sicer 31. mesto.

Po 74 minutah konec za Sofio Kenin

Belgijka Elise Mertens, sicer 16. nosilka, je s 6:3 in 6:3 v nizih presenetila drugo nosilko Američanko Sofio Kenin. Nekdanja polfinalistka OP avstralije se je še v četrtfinale US Opna prebila še drugič zapored.

"Igral sem precej agresivno od prve žogice, to pa je precej nujno proti njej, ker je izvrstna igralka, ki lahko zadene veliko izvrstnih kotov,"je v prvih izjavah na igrišču dejala Mertensova. "Poskušala sem stopiti na igrišče in na srečo je moj začetni udarec deloval, zato je bila to velika prednost,"je dodala belgijska zvezdnica. Keninova je sicer dobila zadnjih deset obračunov na velikih slamih, če štejemo še njene nastope na OP Avstralije, kjer je januarja nepričakovano osvojila naslov, a je tokrat izgubila po vsega 74 minutah igre na stadionu Arthurja Ashea.

Izidi OP ZDA, veliki slam (53,4 milijona dolarjev/45,157 milijona evrov), osmina finala:

- moški:

Alex de Minaur (Avs/21) ‒ Vasek Pospišil (Kan) 7:6 (6), 6:3, 6:2;

Andrej Rubljov (Rus/10) ‒ Matteo Berrettini (Ita/6) 4:6, 6:3, 6:3, 6:3;

Daniil Medvedev (Rus/3) ‒ Frances Tiafoe (ZDA) 6:4, 6:1, 6:0;

Dominic Thiem (Avt/2) ‒ Felix Auger-Aliassime (Kan/15) 7:6 (4), 6:1, 6:1;

- ženske:

Cvetana Pironkova (Bol) ‒ Alize Cornet (Fra) 6:4, 6:7 (5), 6:3;

Serena Williams (ZDA/3) ‒ Maria Sakkari (Grč/15) 6:3, 6:7 (6), 6:3.

Viktorija Azarenka (Blr) ‒ Karolina Muchova (Češ/20) 5:7, 6:1, 6:4;

Elise Mertens (Bel/16) ‒ Sofia Kenin (ZDA/2) 6:3, 6:3.