Thiem zmagovalec prvega turnirja Adria Tour v Beogradu

Po turnirju v Zadru sledita še Banjaluka in Sarajevo, turnir v Črni Gori pa je odpadel. Po poročanju različnih srbskih in hrvaških medijev Đoković išče nadomestno lokacijo, med kandidati pa naj bi bila tudi Slovenija. V Beogradu je nastopilo osem igralcev, ki so bili razdeljeni v dve skupini. V prvi skupini je prvo mesto zasedel Filip Krajinović, drugi je bil Novak Đoković, tretji NemecAlexander Zverev in zadnji še en domačin Viktor Troicki. V drugi skupini je bil najboljši Dominic Thiem, sledili pa so mu Nikola Milojević iz Srbije, Bolgar Grigor Dimitrovin Dušan Lajović prav tako iz Srbije.

Naslednji teden v Zadru bodo med drugimi nastopili Novak Đoković, Hrvata Marin Čilić terBorna Ćorić in Alexander Zverev. Adria Tour v Zadru se bo začel v petek s slovesnim odprtjem, prireditelji pa obljubljajo bogat spremljevalni program, načrtujejo koncerta Gibonnija, Petra Graša in še eno glasbeno presenečenje.