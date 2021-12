Thiem 'počiva' že od junija, odpovedal je tudi naslednja dva nastopa

"Prehladil sem se v Dubaju. Ne gre za covid-19, saj so bili vsi testi negativni. Ker fizično nisem pripravljen, da bi odigral več dvobojev na pokalu ATP in na turnirju v Sydneyju, sem se odločil za odpoved obeh," je na Twitterju zapisal zmagovalec OP ZDA leta 2020.

"Po pogovoru z mojim moštvom, smo se odločili, da se vrnem v Avstrijo, namesto da odletim direktno v Avstralijo. Na nesrečo sem prehlajen in ne bom v fizično pripravljen za ta nastopa. Ker nisem tekmoval zadnjih šest mesecev, ne smem tvegati, da bi se vrnil prehitro in se znova poškodoval. Sem pa dvignil intenzivnost treningov in moje zapestje je skoraj 100-odstotno. Rad bi igral na OP Avstralije, vendar se bom o tem odločil do konca decembra," je še zapisal Thiem. OP Avstralije bo na sporedu med 17. in 30. januarjem prihodnje leto.

Avstrijec je nazadnje igral konec junija na Majorki, ko je moral zaradi težav z zapestjem predati obračun proti Francozu Adrianu Mannarinu. Kasneje je moral na operacijo, zaradi česar je predčasno sklenil sezono 2021. Na igrišča bi se moral vrniti na ekshibicijskem turnirju v Abu Dabiju prejšnji teden, a je tudi ta nastop zaradi bolezni odpovedal.