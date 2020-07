Oče Dominica Thiema v bran Đokoviću: Ni storil nič slabega

Wolfgang Thiemje v pogovoru za dunajski Die Pressedejal, da je "prelahko" kritizirati oziroma pripisovati celotno krivdo za razplet Adria Toura Novaku Đokoviću, ki je po povratku iz Zadra, kjer so odpovedali njegov finalni obračun z Rusom Andrejem Rubljovom, potrdil, da je skupaj z ženo Jeleno Đoković okužen z novim koronavirusom. Simptomov vse do nedavnega negativnega testa ni imel, je pa odpoved finala v Zadru dvignila veliko prahu, potem ko je kot prvi v karavani okužbo potrdil Bolgar Grigor Dimitrov, kasneje pa so se okužili še hrvaški teniški igralec Borna Ćorić, trenerja Đokovića in Dimitrova, pa tudi hrvaška teniška legenda in strokovni sodelavec ekipe Novaka Đokovića, legendarni Goran Ivanišević ...

"Ne podpiram tistega, kar se je zgodilo na Adria Touru, a obsojati Đokovića in govoriti, da je on krivec za vse, se mi zdi prelahko,"je Wolfgang Thiem dejal za Die Presse. "Seveda plesanje v diskoteki ni bilo optimalno, toda Đoković res ni storil nič slabega. Preprosto so se malce preveč sprostili, bili so evforični. A res je, da bi raje videl nekaj primerov koronavirusa manj, da bi tako lahko prihranili nekaj tisoč evrov za zdravljenje raka mladoletnih."

Potrdil je še, da bo njegov sin Dominic Thiem, ki je sicer slavil na prvem turnirju v Beogradu, daroval zaslužek, ki si ga je tam priigral s svojimi zmagami. Za razliko od Đokovića, Nemca Alexandra Zverevain drugih zvezdnikov je najboljši avstrijski teniški igralec srbsko prestolnico hitro zapustil in tudi ni odpotoval v Zadar. Kasneje je za ORFsicer priznal, da je bila priprava turnirja "velika napaka vseh", a v isti sapi dodal, da je pomembno, da se "učimo iz lastnih napak".