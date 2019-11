Thomas Dressen zmagovalec moškega smuka v Lake Louisu

Nemec Thomas Dressen je zmagovalec uvodnega smuka nove sezone. V kanadskem Lake Louisu je za le dve stotinki ugnal Italijana Dominika Parisa. Zmagovalni oder sta s tretjim mestom dopolnila Švicarja Carlo Janka in Beat Feuz. Do točk sta prišla Klemen Kosi in Martin Čater.

Klemen Kosi je v cilj pripeljal kot 18. FOTO: AP Švicarjem se je po prvih šestih nastopajočih smejalo. Prvo mesto sta si delila Carlo Janka in Beat Feuz, medtem ko je bil tretji Mauro Caviezel. Nato je s številko sedem vodstvo prevzel Dominik Paris in kazalo je, da bo ostalo pri zmagi Italijana, a sledilo je presenečenje v režiji Thomasa Dressna. Nemec je zmagovalca štirih smukov iz lanske sezone ugnal za zgolj dve stotinki. Med najboljše se je v nadaljevanju s številko 17 vmešal še Avstrijec Matthias Mayer. Od Slovencev je prvi startalMartin Čater s številko 29. Ob prihodu v cilj je bil na 21. mestu s sekundo in 86 stotinkami zaostanka. Še bolje se je odrezal Klemen Kosi, ki je v cilj pripeljal kot 18. Po 45 tekmovalcih je bil Kosi 19., Čater pa 25. Dressen bo zmago verjetno še toliko bolj proslavil, saj je prav v soboto minilo leto dni od hude poškodbe, ki jo je lani staknil v Beaver Creeku. Po natrganih vezeh v desnem kolenu in izpahu rame je bilo sezone zanj konec, letošnjo pa je začel naravnost sanjsko.