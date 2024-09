Tiafoe in Fritz poskrbela, da bo finale vsaj delno ameriški

OGLAS

Frances Tiafoe je v četrtfinalu prikazal odlično igro in pred očmi legendarnega švicarskega zvezdnika Rogerja Federerja, ki je dvoboj spremljal s tribun, izločil Grigorja Dimitrova. Slednji se je ob koncu tretjega niza poškodoval in se komaj še premikal po igrišču. "Nisem želel zmagati na takšen način, a sem vesel, da sem zmagal," je o zmagi s predajo tekmeca povedal Tiafoe in se veselil prihajajočega polfinalnega dvoboja proti rojaku. "To bo največja tekma v življenju zame, za nameček pa še proti Taylorju. Drug proti drugemu igrava že od 14. leta."

Že pred Tiafoejem je bil v četrtfinalu namreč uspešen še en Američan Fritz, ki je podobno kot v osmini finala Wimbledona izločil Nemca Alexandra Zvereva. To bo prvič po Andyju Roddicku v Wimbledonu leta 2009, da bo ameriški igralec nastopil v finalu turnirja za grand slam. Zdaj 42-letni Roddick je osvojil tudi zadnji ameriški moški naslov, ko je leta 2003 osvojil OP ZDA. "To bo super za navijače! In to že zagotavlja, da bo vsaj eden od naju, domačinov, v finalu," se polfinala proti rojaku veseli tudi Taylor Fritz.

Medtem pa lanska finalistka Arina Sabalenka v New Yorku ostaja na začrtani poti. Druga igralka sveta je v pičlih 73 minutah s 6:1 in 6:2 v četrtfinalu premagala olimpijsko prvakinjo, Kitajko Zheng Qinwen. Sabalenka se bo zdaj v polfinalu pomerila z Američanko Emmo Navarro, ki je izločila Španko Paulo Badosa. "Častim pijačo, vi pa me podpirate na naslednji tekmi," se je pošalila Sabalenkova, ko je imela v mislih prihajajoči dvoboj z ameriško tekmico. "To bo odličen boj, zelo se veselim tekme," je dodala beloruska igralka, ki se je še četrtič zaporedoma uvrstila v polfinale OP ZDA.

