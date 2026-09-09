Tiafoe po skoraj petih urah 'bitke' v polfinale OP ZDA

Arina Sabalenka je v četrtfinalu odprtega prvenstva ZDA po dveh urah in 22 minutah s 7:6, 3:6, 7:6 premagala Čehinjo Lindo Noskovo. Osemindvajsetletnica iz Minska je tako ohranila možnosti, da tudi po koncu turnirja ostane na vrhu lestvice WTA. V polfinalu se bo pomerila s tretjo nosilko Jessico Pegula, ki je v ameriškem dvoboju premagala Emmo Navarro s 3:6, 6:4, 6:3.
Tudi Pegula še ima možnost, da postane številka 1 na svetu, čeprav bi morala za to osvojiti naslov in hkrati upati, da bo Kazahstanka Jelena Ribakina izgubila v četrtfinalu.
Prvi moški četrtfinale pa se je končal s solzami, saj je Alex Michelsen grenko jokal v objemu rojaka Francesa Tiafoeja. Dvaindvajsetletni Američan ni mogel nadaljevati svojega presenetljivega pohoda na newyorškem turnirju; le malo mu je zmanjkalo do prve uvrstitve v polfinale turnirja za grand slam.
Michelsen je že serviral za zmago proti favoriziranemu Tiafoeju, a na koncu doživel dramatičen poraz s 7:5, 6:3, 5:7, 3:6 in 6:7 (6). Na igrišču stadiona Arthur Ashe je pokazal močna čustva, tolažil pa ga je zmagovalec dvoboja. "Je odličen človek - način, kako me je potolažil v tistem trenutku ..." je dejal Michelsen o objemu po tekmi: "Poskušal sem se zbrati, a mi to ni najbolje uspelo. Izrekel je veliko lepih, osebnih besed."
Ko je bila senzacionalna zmaga že na dosegu roke, je Michelsen v tretjem nizu nenadoma pokazal znake živčnosti. Pri vodstvu s 5:4 v tem nizu je avtsajder naredil dve dvojni napaki, izgubil servis in nato še niz. V petem nizu se je Michelsen vrnil v igro in povedel s 3:0, a na koncu izgubil v podaljšani igri. Pred tem se na OP ZDA še nikoli ni prebil dlje od drugega kroga.
"Ko sem ga objel, sem takoj videl, da joka. Vem, kako zelo boli," je sočutno dejal Tiafoe. "Rekel sem mu: 'Še velikokrat se boš vrnil sem'." Osemindvajsetletni Tiafoe se je tretjič uvrstil v polfinale OP ZDA, a še vedno čaka na svoj prvi nastop v finalu grand slama.
Dvanajsti igralec sveta se bo v boju za finale pomeril z zmagovalcem dvoboja med Špancem Carlosom Alcarazom in Američanom Benom Sheltonom. "Zagotovo si bom ogledal tisto tekmo," je dejal ljubljenec občinstva in nagovoril navijače: "A najprej uživam v tem trenutku. Gremo!"
Izidi, OP ZDA, grand slam (93,2 milijona evrov):
- moški, četrtfinale:
Frances Tiafoe (ZDA/11) - Alex Michelsen (ZDA) 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6 (6);
- ženske, četrtfinale:
Arina Sabalenka (Blr/1) - Linda Noskova (Češ/6) 7:6 (1), 3:6, 7:6 (7);
Jessica Pegula (ZDA/3) - Emma Navarro (ZDA/26) 3:6, 6:4, 6:3.
Izraz 'grand slam' označuje štiri najpomembnejše in najprestižnejše teniške turnirje na svetu v koledarskem letu: Odprto prvenstvo Avstralije (Australian Open), Odprto prvenstvo Francije (Roland Garros), Odprto prvenstvo Anglije (Wimbledon) in Odprto prvenstvo ZDA (US Open). Osvojitev vseh štirih turnirjev v eni sezoni se imenuje 'koledarski grand slam', kar velja za enega največjih dosežkov v svetu športa.
Stadion Arthur Ashe je osrednje igrišče teniškega kompleksa USTA Billie Jean King National Tennis Center v New Yorku, kjer poteka Odprto prvenstvo ZDA. Ime je dobil po legendarnem ameriškem tenisaču Arthurju Asheu, ki je bil prvi temnopolti moški zmagovalec turnirja za grand slam in pomemben aktivist za človekove pravice. Stadion je znan kot največji teniški objekt na svetu s kapaciteto več kot 23.000 gledalcev.
Lestvica WTA (Women's Tennis Association) je uradni sistem razvrščanja profesionalnih tenisačic na podlagi njihovih dosežkov na turnirjih skozi obdobje zadnjih 52 tednov. Igralke zbirajo točke glede na stopnjo turnirja in dosežen krog tekmovanja. Biti številka 1 na tej lestvici pomeni, da je igralka v tistem trenutku najboljša na svetu, kar je najvišje priznanje v ženskem profesionalnem tenisu.
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