Tiger Woods naslednji med športniki milijarderji

Pred njim je to najprej uspelo nekdanjemu košarkarskemu zvezdniku Michaelu Jordanu in zdajšnjemu lastniku ekipe Charlotte Hornets v severnoameriški ligi NBA. Pretekli teden se mu je v tem ekskluzivnem klubu pridružil še vedno aktivni zvezdnik lige NBA LeBron James. Woodsu je ta finančni mejnik uspel kljub temu, da je po poročanju številnih ameriških medijev zavrnil celo devetmestno številko zelencev, da se pridruži seriji golfa LIV.

Greg Norman, direktor novoustanovljene golfske serije, ki je nastala s finančno podporo Savdske Arabije in konkurira PGA, je za Washington Post pred časom dejal, da so Woodsu ponudili visoko v devetmestno številko, da bi zaigral v seriji LIV, a je 46-letni Američan ponudbo zavrnil.

Forbes je na spletni strani zapisal, da Woodsove denarne nagrade predstavljajo manj kot deset odstotkov premoženja, večino bogastva pa je pridobil s sponzorskimi pogodbami ter vlaganjem na druga področja.

Obenem pri rasti njegovega premoženja ni zanemarljiv niti vpliv, ki ga je imel 15-kratni zmagovalec majorjev na gledanost golfa. Ta še naprej peša, ko Woodsa ni na startni listi. Nastopil ne bo niti na prihajajočem majorju, OP ZDA med 16. in 19. junijem.

Woods je mesto največjega zaslužkarja držal kar deset let zapovrstjo do leta 2012, med najbolje plačanimi športniki pa je ostal tudi po nekaterih škandalih in prometnih nesrečah. Tako je v zadnjih 12 mesecih, četudi je okreval po hudi prometni nesreči in komaj kdaj zaigral na turneji, zaslužil kar 68 milijonov ameriških dolarjev (64,6 milijona evrov).