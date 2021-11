Tiger Woods po hudi nesreči po devetih mesecih spet tolče žogice

"Lepo napredujem," je Tiger Woods zapisal ob posnetku, prvem uradnem sporočilu o njegovem okrevanju vse od aprila, na katerem je videti, kako s kompresijsko obvezo na desni nogi, ki si jo je v nesreči resneje poškodoval, vadi na igrišču.

Woods je prometno nesrečo doživel 23. februarja v Ranchos Palos Verdesu v Los Angelesu, ko je zaradi neprilagojene hitrosti - na območju z omejitvijo 70 km/h je vozil med 130 in 140 km/h - v ovinku zletel s ceste in trčil v drevo. V nesreči si je huje poškodoval desno nogo; z operacijami so mu v bolnišnici oskrbeli več odprtih zlomov desne noge, pri čemer so golenico utrdili s ploščico, gleženj pa z vijaki.