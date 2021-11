Tiger Woods: Želje so eno, realnost pa nekaj povsem drugega

Pojasnil je, da bo izbral nekaj turnirjev in se posebej pripravil nanje. "Mislim, da bom moral od zdaj naprej igrati tako. To je sicer nesrečna realnost, a to je moja realnost. To zdaj razumem in tudi sprejemam," je po Zoomu dejal 45-letni Tiger Woods, ki je pred tednom dni na družbenih omrežjih objavil videoposnetek, kako po hudi nesreči, ki je postavila pod vprašaj tudi njegovo nadaljnjo kariero, tolče žogice in spet trenira.

Woods je prometno nesrečo doživel 23. februarja v Ranchos Palos Verdesu v Los Angelesu, ko je zaradi neprilagojene hitrosti – na območju z omejitvijo 70 km/h je vozil med 130 in 140 km/h – v ovinku zletel s ceste in trčil v drevo. V nesreči si je huje poškodoval desno nogo; z operacijami so mu v bolnišnici oskrbeli več odprtih zlomov desne noge, pri čemer so golenico utrdili s ploščico, gleženj pa z vijaki.

Po nesreči je bil najprej tri tedne v bolnišnici, nato pa še tri mesece v bolniški postelji v svojem domu na jugu Floride, je povedal za Golf Digest. Woods se je v preteklosti že nekajkrat vrnil po resnih poškodbah. Leta 2017 je imel operacijo hrbtenice, nato pa je po vrnitvi pred dvema letoma osvojil svoj peti masters in skupno 15. major. Ko je letos doživel prometno nesrečo, je ravno okreval po še eni operaciji hrbta.