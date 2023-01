Tim Gajser dodal v zbirko še en naslov in nova priznanja za uspešno delo

V bogato statistiko je takrat še ne 26-letnik (rojstni dan ima v začetku septembra) že zapisal število pet za štiri skupne zmage v razredu MXGP (2022, 2020, 2019 in 2016) in lovoriko iz MX2 leta 2015. Ni pa še bilo konec zmag, saj je osvojeni naslov Gajserja povsem sprostil, do konca sezone je še dvakrat zmagal. Tako da tudi po tej plati ni bilo dvoma, kdo je najboljši.

Potem ko sezona 2021 ni bila tista, ki bo šla v njegovo zgodovino kot ena boljših, je letos zgodba povsem drugačna. Že pozimi je napovedal, da je pozabil na poškodbe in težave iz leta pred tem. In napovedi je zelo hitro spremenil tudi v rezultate.

Pokoronska sezona 2022 je bila sicer precej posebna. Začela se je neobičajno zgodaj, že februarja, med sezono pa so še nekajkrat prilagajali koledar in odpovedali nekaj dirk. Med drugim zaradi vojne v Ukrajini tudi rusko v Orljonoku.

"Letošnja sezona je bila zelo naporna. Čeprav imam že nekaj izkušenj in sem osvojil že peti naslov svetovnega prvaka, pa je bila zadnja sezona nekaj posebnega. Na zadnjih dirkah nisem bil najboljši, čutil sem veliko pritiska, ne toliko od drugih, bolj od samega sebe. Moje vožnje niso bile popolne, a se je trdo delo med zimo obrestovalo, celoten trud pa je bil poplačan z naslovom svetovnega prvaka," je na sprejemu v Mariboru, ko so njegovi navijači spet bučno pokazali, koliko jim pomeni, dejal najboljši motokrosist na svetu.

Tako je imel Gajser za najbližja tekmeca mlada aduta Jorgeja Prada in Maxima Renauxa. Do avgusta, ko je nato padla odločitev o prvaku, si je slovenski dirkač nabral tudi že 125 točk naskoka. Za nekaj bolj zanimivih bojev so v zadnji tretjini sezone poskrbeli prebujeni Jeremy Seewer, Brian Bogers in Glenn Coldenhoff. A njihovi posamični prebliski so bili premalo, zaostanek so le začeli topiti, že na Finskem pa je Gajser pokazal, da ne bo dovolil presenečenj.

Pet naslovov prvaka je Gajserja na večni lestvici najboljših motokrosistov vseh časov potisnilo še malo bolj navzgor. V skupnem seštevku naslovov v vseh razredih je zdaj na četrtem mestu (pred njim so le Belgijec Stefan Everts z desetimi, lani upokojeni Italijan Antonio Cairoli z devetimi in Belgijec Joel Roberts s šestimi). Samo v najmočnejšem razredu pa jih imata Everts in Cairoli po sedem, Belgijec Roger De Coster pa pet.

Gajserju je po koncu sezone ostalo razmeroma veliko časa tudi za druge aktivnosti. V premoru med sezonama je med drugim na Japonskem obiskal matično tovarno Honde, ki njegovo ekipo oskrbuje z dirkaškimi pripomočki, in se na lastne oči prepričal, kako nastane njegovo tekmovalno orožje. Hkrati pa je, kar seveda ni bilo kakšno posebno presenečenje, podpisal novo pogodbo. Podrobnosti Honda ni razkrila, jasno je le, da bo sodelovanje večletno.