Tim Gajser drugi na Švedskem

Tim Gajser je danes v prvi vožnji osvojil tretje mesto, prehitela sta ga Glenn Coldenhoff in Francoz Romain Febvre. V drugi pa se je na drugem mestu dolgo boril s Febvrejem in ga nekaj krogov pred koncem tudi prehitel ter se prebil v vodstvo. Le krog pozneje je Febvre grdo padel in so ga morali na nosilih odnesti s proge. Do zadnjega kroga je Gajser celo vodil v skupnem seštevku dirke, potem pa se je zmagovalec prve vožnje Coldenhoff prebil na drugo mesto, kar je bilo v seštevku dirke dovolj za njegovo drugo zaporedno zmago po Imoli. Nizozemec je zbral 47 točk, Gajser 45, tretji je bil Latvijec Pauls Jonass (38).

Skupno je v SP, ki je že odločeno, Gajser prvi s 709 točkami, danes četrti Jeremy Seewers 511 je drugi, tretji je Francoz Gautier Paulin (468), ki je bil tokrat šesti.

V razredu MX2 je na Švedskem nastopil Jan Pancar, z 20. mestom v prvi in 14. v drugi je končal na 16. mestu. Slavil je Francoz Tom Vialle pred Nizozemcem Calvinom Vlaandernom in ŠpancemJorgejem Pradom.

Do konca sezone sta še dve dirki, naslednja bo 8. septembra v turškem Afyonkarahisarju.