Tim Gajser drugi v kvalifikacijah VN Trentina

V italijanskem kraju Pietramurata je bil pred Gajserjem v kvalifikacijah za nedeljsko dirko le Francoz Romain Febvre (Kawasaki).

V današnjih kvalifikacijah so se za Febvrejem in Gajserjem uvrstili še Nizozemca Glenn Coldenhoff in Jeffrey Herlings, tretji v točkovanju za SP, Švicar Jeremy Seewer, in Latvijec Pauls Jonass.

Gajser je na drugem mestu seštevka sezone. Za branilcem naslova ter vodilnim v sezoni Jorgejem Pradom, Španec je dobil vse tri tekme leta, zaostaja 17 točk.

Prado je bil v kvalifikacijah šele 17. in s tem le tri mesta pred drugim Slovencem. Pancar, novinec v MXGP, je na 19. mestu SP, zbral je 21 točk.

Prva vožnja dirke razreda MXGP za VN Trentina bo v nedeljo ob 14.15, druga pa ob 17.10