Tim Gajser Gajser drugi v Matterley Basinu

Tim Gajser , zmagovalec prve dirke v sezoni v Rusiji, je bil na drugi preizkušnji sezone v uvodni vožnji brez pravih možnosti za nov uspeh. Na dopoldanskih kvalifikacijah si je priboril sedmo izhodišče, že takrat je bil najboljši Cairoli. Italijanski veteran je nato tudi na dirki potrdil premoč in brez večjih težav do konca ostal na prvem mestu. Drugi je bil Španec Jorge Prado, tretji pa Nizozemec Jeffrey Herlings. Gajser je bil v uvodnih krogih šesti, pozneje pa je pridobil dve mesti.

V drugi vožnji je Gajser uprizoril izjemen boj in lov za tekmeci. Ob koncu dirke je ujel tudi Francoza Romaina Febvreja na prvem mestu in ga v zadnjem krogu v tesnem obračunu prehitel. A niti zmaga v tej vožnji mu ni pomagala do skupnega uspeha, ker je bil Cairoli tretji. Skupno na dirki je zato Italijan slavil s 45 točkami, Gajser je zbral dve manj, tretji je bil Herlings. V seštevku sezone pa je zdaj po dveh dirkah Gajser prvi s 93 točkami, Herlings na drugem mestu jih ima 78.

"Proga je bila malce drugače pripravljena, kot smo tukaj običajno vajeni, zato je bilo tudi težko prehitevati. V prvi vožnji sem zasedel 4. mesto, v drugi pa sem štartal bolje in nato čakal na priložnost za napad na vrh. Čeprav sem na koncu ostal brez zaščitne folije za očala, mi je to uspelo in sem zelo zadovoljen," je po dirki povedal Gajser.

V Matterley Basinu so nastopili tudi dirkači v šibkejšem razredu MX2. Slovenski dirkač Jan Pancar je bil 20. in 18., skupno na dirki pa 24. in je dobil štiri točke za SP. Zmagal je Francoz Maxime Renaux pred Italijanom Mattio Guadaninijem in Špancem Rubenom Fernandezom.

Naslednja preizkušnja bo dirka za VN Italije v Maggiori čez teden dni.

Rezultati:

1. vožnja: 1. Antonio Cairoli (Ita), 2. Jorge Prado (Špa), 3. Jeffrey Herlings (Niz), 4. Tim Gajser (Slo), ...

2. vožnja: 1. Tim Gajser (Slo), 2. Romain Fevbre (Fra), 3. Antonio Cairoli (Ita), ...

Skupno VN Velike Britanije: 1. Antonio Cairoli (Ita): 45, 2. Tim Gajser (Slo): 43, 3. Jeffrey Herlings (Niz): 38, ...

Skupno SP (2/19): 1. Tim Gajser (Slo): 93 točk, 2. Jeffrey Herlings (Niz): 78, 3. Romain Febvre (Fra): 73, ...