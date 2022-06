Tim van Rijthoven poskrbel za senzacionalno zgodbo v Hertogenboschu

Da je vse skupaj še precej bolj neverjetno, poskrbi podatek, da je do turnirja v Hertogenboschu odigral zgolj en obračun na ATP-turnirjih in tega tudi izgubil. Bilo je to leta 2016, ko se je na turnir v Winston-Salemu prebil kot srečni poraženec po odpovedi Thanasija Kokkinakisa. A zvezde so se mu poklopile na specifični podlagi v domačem okolju, in sicer na turnirju v Hertogenboschu. "Prejel sem posebno povabilo organizatorja, kar je zame že bilo presenečenje. Bil sem le vesel in upal, da bom odigral tekmo ali dve, zdaj pa sem v finalu," je razlagal po polfinalni zmagi nad mladim kanadskim upom Felixom Augerjem-Aliassimom. Slednji je sicer na zadnjem turnirju v Parizu na Roland Garrosu daleč najbolj namučil peščenega kralja Rafaela Nadala, proti kateremu je klonil po petih nizih izenačenega boja.